Россияне и украинцы не братские народы, еще долгие годы отношения не будут близкими, – Познер

Россияне и украинцы не являются братскими народами, а отношения между ними еще долгие годы не будут эмоционально близкими

Такое мнение выразил российский журналист Владимир Познер в интервью изданию "Гордон". Он назвал известный тезис о "братских народах" частью советской пропаганды.

"...я бывал в Украине довольно много до этого, и у меня не было ощущения, что это братский народ. Все-таки "москали" – это слово существовало. Украина ведь стала частью России не потому, что она к этому стремилась. У нее было безвыходное положение. Были поляки, католицизм, была очень опасная ситуация. И она в какой-то степени – как и Грузия, между прочим, – вынуждена была стать частью России", – сказал Познер.

Он особо подчеркнул, что очень многие украинцы не считали себя "младшими братьями".

"Братские" – это часть советской пропаганды. Да никакие не братские. Как только получили возможность уйти, тут же, не раздумывая, ушли все. Ни одного братского народа. Никто не сказал: "Не-не, мы хотим остаться". Никто не остался", – заявил журналист.

По его мнению, есть много близкого между странами: похожие языки, одна религия, однако это не ключевые факторы.

"И в Болгарии такая же религия. Не в этом же дело. На самом деле, как мне кажется, если бы были братскими народами, всего этого не было бы. Думаю, то, что произошло, конечно, привело к тому, что на долгие-долгие годы отношения между Украиной и Россией не будут эмоционально близкими. Это так", – заявил Познер.

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