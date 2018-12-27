''Россияне – хорошие люди'': Ницой разнесла таксиста за любовь к фанатам Путина

Писательница, борец за украинский язык Лариса Ницой поделилась разочарованием от неразборчивого отношения украинцев к врагу. Она рассказала о своей беседе с таксистом, который пытался оправдать россиян, поддерживающих преступный режим Владимира Путина.

Досадный инцидент произошел во время ее поездки на авто сервиса "Уклон", которому Ницой отдавала предпочтение из-за украиноязычности водителей. О споре с таксистом писательница рассказала на своей странице в Facebook.

"Садимся, едем, спрашиваю.

— Скажите, пожалуйста, у вас на фирме условие украинского языка или какая-то отметка напротив меня стоит, что со мной надо разговаривать на украинском?

— Нет, нет отметки, вы — на украинском, так и я — на украинском. Могу с вами и на русском, — говорит таксист.

— Вот же, так хорошо начали — и все испортили. Не надо со мной по-русски.

— Да что, русские — хорошие люди, они же не виноваты, что у них Путин такой", — процитировала Ницой начало ее диалога с водителем, что и стало поводом для дальнейшей бурной дискуссии.

Лариса Ницой zik.ua

Писательница удивилась таким взглядам собеседника и напомнила ему, что у Путина — самый высокий рейтинг поддержки в мире среди других президентов. Поэтому говорить о невиновности россиян в том, что их страной правит преступный режим, никак нельзя. Но таксист продолжал стоять на своем и выразил мнение, что россиян якобы заставляют голосовать за Путина.

"Что заставляют? Любить своего президента? Посмотрите на социологические исследования доверия. Уровень его поддержки вырос, ему стали больше доверять после аннексии Крыма. Это значит, что россиянам нравятся действия своего президента. Уровень поддержки подскочил после военных действий на Донбассе. Это значит, что им нравится, что их Путин убивает украинцев. Ваш Путин — террорист номер один в мире. Сбивает самолеты и устраивает террористические акты. Он финансирует терроризм и терроризирует весь мир — и это нравится россиянам!" — вскипела Ницой.

Однако водитель такси возразил ей, что он не верит ни в какие социологические исследования, как и в то, что россияне действительно поддерживают Путина. После этого Ницой в последний раз решила попытаться переубедить оппонента. Она спросила его, почему спецслужбы развитых стран до сих пор не ликвидировали Путина как террориста №1, несущего угрозу всему миру. Но и эта попытка не увенчалась успехом, поскольку таксист выразил уверенность, что на президента России никто не покушается, поскольку он выгоден другим мировым лидерам.

Электорат Путина YouTube

"Чем? Что начал третью мировую войну? У меня другая версия. Его ликвидация ничего не даст. Это ничего не изменит. Эта страна и этот народ породит нового Путина. Такого же. Так несут эти люди ответственность за своего лидера? Да! А вы говорите не виноваты", — возмутилась Ницой.

В конце поездки таксист примирительно попытался убедить писательницу в том, что он якобы поддерживает Украину, однако это уже не исправило испорченного впечатления Ницой о нем.

"Я надломлена позицией украинцев, которые не могут отличить черное от белого, не понимают причинно-следственных связей ,и школа ни жизненная, ни общеобразовательная их не учит это понимать ... Хорошо, что он хоть за Украину. А с чего начался весь разговор? С языка и его непринципиальной позиции к ней", — подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL,