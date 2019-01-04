2019 год – это этап своеобразной безвыходности. Не стоит питать иллюзий: весь мир сейчас готовится к трансформации. И как эти изменения пройдут, не знает никто. Лихорадит сейчас всех – от Штатов до Китая. Россия, пытающаяся сохранить свою тающую на глазах мощь, свою государственность, нашла единый возможный способ для выживания – насильственного расширения границ за счёт прилегающих держав. И эта тенденция продолжится, более того, она лишь усугубится. К этому мы, украинцы, должны быть готовы.

Ранее происходила борьба империй, борьба за колонии, затем наступил этап идеологического соревнования. Но каждый тогда знал, за что ведутся бои, где находится та срединная победа. Сейчас нет ничего, одна лишь пустота, вакуум.

Мы с вами пребываем в мыльном пузыре, который никак не может лопнуть. И чем дольше это состояние продолжается, тем более грозящей становится общая ситуация.

Попытка создать комплексный, глобальный мир привела к нивелированию ценностей. Последнее позволило агрессору найти слабину и расколоть Запад. И это правда, с которой необходимо смириться.

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Обама пытался создать единый Атлантический союз, но этому воспрепятствовала Европа. Трамп, если так можно выразиться, демонтировал фундамент Транстихоокеанского партнёрства. Евросоюз проходит этап становления через раскол. Китай и Россия ищут возможности для дальнейшей экспансии – экономической и военной. С той лишь разницей, что первый стремится закрепиться на вторых позициях и воспрепятствовать условному застою, а вторая хочет избежать исторического падения.

Последние пять лет мир всё пытается отойти от отношений уровня Запад – Восток. Причиной тому – агрессия России, конкуренция между Вашингтоном и Пекином, перманентный кризис на европейском континенте.

Однако переход к диалогу между Севером и Югом повлёк за собой новую череду конфликтов. Он определённо не может подвести стороны к подписанию мировой. Почему? Потому что данные отношения рассматриваются всеми крупными игроками с точки зрения ведущего и ведомого; они не равнозначны.

Всё это – общие сентенции. Сейчас же хотелось бы поговорить более точечно о тех вызовах, что вскоре ждут весь мир.

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Начать, пожалуй, необходимо с Америки. Сейчас, в связи с последними выборами, с избирательной президентской гонкой, что по большому счёту уже началась, Администрация США занята более своими внутренними проблемами. Вообще тот изоляционистский курс Трампа, о котором говорили ещё в 2016 году отдельные эксперты, закрепляется. Плохо ли это? Не уверен. Всё же Соединённые Штаты должны пройти этап определённых изменений: торговых войн, изменений в финансовом секторе, они должны выровнять свою экономику и сохранить, если не вернуть, свои рынки.

Это не означает, что Вашингтон откажется помогать своим союзникам. Даже сейчас, невзирая на постоянную критику Трампа европейских партнёров, военные расходы США в Европе увеличились с 789 миллионов долларов до 4,77 миллиардов долларов соответственно. Однако это происходит на фоне постоянных слухов о создании единой европейской армии. Подобные инициативы приводят к конфликтам между США и Евросоюзом.

Между тем, наблюдая за политическим кризисом в США – за баталиями, которые ведутся вокруг проекта президента с громким названием "Стена", - можно сказать: для Белого дома ныне куда важнее сохранить свои политические позиции внутри американского государства, нежели исполнять роль мирового полицейского.

Дональд Трамп

И главным приоритетом для Администрации сейчас будут мигранты из стран Южной Америки. Всё это являет собой половинчатый такой переход к отношениям на уровне Север – Юг. Они всегда были, но все отвыкли от того, что подобный диалог может вестись на враждебных тонах.

Отсюда и нестабильность американской элиты. Даже недавняя статья бывшего кандидата в президенты США (сейчас сенатора от Республиканской партии) Митта Ромни, где он с критикой набросился на действующего президента и заявил о желании бороться за права мигрантов, говорит об определённом расколе внутри политического мира Соединённых Штатов. И этот раскол уже не имеет чёткого разграничения по линии: демократы – республиканцы. Всё это приведёт к общей, глобальной турбулентности.

Отдельно стоит обратить внимание на Европу, что находится на грани раскола.

Начать, пожалуй, следует с Великобритании. Ведь именно там сейчас происходит революция (в непривычном для нас формате), что в последующем приведёт к пущим изменениям. И далеко не факт, что эти преображения пойдут на пользу ЕС.

То соглашения по выходу Британии из состава Содружества, что подписали стороны в ходе переговоров, является абсолютно пагубным для страны. Голосовать за него – это как подогревать вулкан.

Все эти страховочные сделки для Северной Ирландии приведут лишь к полной зависимости последней от европейских бюрократов, усложнят выход для многих бизнесменов-выходцев из этого региона на общий британский рынок. Это приведёт к недовольству на ирландских землях, к очередной волне сепаратизма.

Отсутствие же пункта о создании с ЕС зоны свободной торговли (в соглашении значится лишь возможность формирования общей таможенной территории) означает лишь одно: отсутствие любых двусторонних экономических гарантий. А добавьте к этому ещё и желание британского правительства ограничить миграционные потоки из Европы, и вы поймёте, что Договор приведёт к страшным потрясениям. И они будут происходить по всей Европе.

Европейский парламент

Ведь в чём была идея Брексита? Часть британской элиты хотела вступить в экономический союз с США, добиться создания общей зоны свободной торговли с атлантическим союзником. Но заключённый договор, как на это указывают многие американские политики, не позволит сформировать единый с британцами рынок.

Добавьте теперь к этому явно неспокойную ситуацию в Шотландии: постоянное желание провести референдум о независимости этой территории, территории, где находятся стратегически важные объекты - ядерный потенциал всей страны. Выход из ЕС приведёт к позитивному голосованию шотландцев. И тогда инициатива по созданию двух военных баз в Карибском бассейне и Юго-Восточной Азии станет чем-то бессмысленным, несвоевременным.

Лучший выход из ситуации – сделать шаг назад. Но ни одна из сторон этого не хочет. И дело здесь не в демократии, а в упрямстве. Ведь у правительства Нидерландов хватило ума не брать во внимание результаты голосования на референдуме относительно вопроса подписания Соглашения об ассоциации с Украиной. Здесь подобного не предвидится.

Ситуация в Великобритании привела не только к усилениям правых настроений в Европе, разгулу сепаратистов, она способствовала ещё и разрушению внутреннего баланса в Союзе.

После отхода британцев осталось лишь два центра – Берлин и Париж. Оба начали конкурировать между собой. Это проявилось в финансовых, миграционных, военных инициативах. Каждая администрация выступает со своим видением – в чём-то их интересы совпадают, а в чём-то нет.

Банальный пример – инициатива Макрона о создании независимой европейской армии. Немецкий канцлер далеко не сразу поддержала эту идею. Налоговое законодательство – второй камень преткновения. И таких спорных моментов немало.

Почему вновь возникла идея единой армии? Потому что Европа боится, что противостояние США и России перекинется на её земли. Американцы, с одной стороны, пытаются выйти из Договора о применении ракет средней и меньшей дальности, что может привести к милитаризации европейского региона и поставить под угрозу продления договора СНВ-III, а с другой, - есть русские, которые уже давно напичкали запрещёнными ракетами Европу – Крым и Калининград. Плюс снова началась глобальная гонка вооружений.

Однако здесь есть нюанс: европейская армия, которую Макрон назвал защитой от России, Китая и США, являет собою прямой выход из тех принципов, что были изложены во время создания НАТО. Это своего рода аналог, а не инструмент укрепления Альянса. Поэтому критика Трампа в отношении этой инициативы справедлива.

Между тем все эти вызовы: миграция, отсутствие должной безопасности на границах, демографические издержки, финансовые проблемы в отдельных странах Содружества, привели к расколу внутри Евросоюза.

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Да, ему подыграла Россия, вторгнувшись в Сирию. Но проблема началась ранее, за год до миграционного кризиса. Так уж случилось, что страны – члены ЕС не удосужились обеспокоиться безопасностью на своих восточных и южных рубежах; они также не подумали об угрозе с моря.

Всё это привело к неиссякаемому потоку мигрантов, к доступу этих людей – на ранних этапах приезжающих без паспортов – к европейским рынкам (в общем понимании этого термина).

Правые, которые часто поддерживаются Кремлём, да и создавались под его началом, воспользовались моментом и фактически изменили политический ландшафт Содружества. Германия, Австрия, Италия… Список этих стран можно продолжить. И здесь власть – это не только правительства, но и элита в целом. Последние выборы в Баварии и в Андалузии подтверждают эту позицию.

Ведь было изначально несколько идей, сопредельных между собой. Одна из них – это попытаться при помощи мигрантов запустить экономику и исправить демографическую ситуацию в Европе. Ещё одна – европеизировать и вернуть в последующем мигрантов на Ближний Восток в надежде, что это что-то изменит в том регионе. В общем-то, всё это оказалось обыкновенными прожектами.

Удивляет только одно: почему сейчас в Европе думают о создании новых бюрократических институций, которые курировали бы вопросы мигрантов, вместо того, чтобы заняться, во-первых, безопасностью на границах и расширением возможностей посредством других европейских стран. В перспективе рынок Украины, отдельных балканских стран (в том числе и людской) много привлекательней и действенней, а главное, понятней для европейцев, нежели ближневосточный.

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И вот сейчас наступает новый этап – последующие выборы в Европарламент, что пройдут в мае текущего года. Туда определённо пройдут правые, вероятно, одним фронтом. Нынешнее большинство, что представлено там Европейской народной партией, далеко неоднородно, и некоторые политики, такие, как сподвижники Виктора Орбана, полагают, что правых можно обуздать или сойтись с ними по отдельным позициям. Очередная блажь, но многие её рассматривают как реальный выход из ситуации.

А в это время бывший советник Трампа Стивен Бэннон помогает правым набрать рейтинг. Он способствует Ле Пен, устраивает ей вояжи к соратникам из Болгарии, науськивает итальянцев и даже создаёт в Италии, как об этом уже сообщило издание The Washington Post, отдельные радикальные группировки на территории полузаброшенных монастырей.

И всем этим пользуется Россия. Россия, которая, создавая кризис за кризисом в Европе, отдаляет для себя определённые вызовы – экономические и социальные. При этом я не говорю о революции или расколе этой страны на отдельные княжества. Всё это – глупость. Речь идёт о деградации систем, об отставании. Отсюда и борьба за новые территории: рынки, контроль, человеческий ресурс и т.д.

Как вы сами видите, европейцы ныне находятся на перепутье: они пытаются решить, нужна ли им трансформация. Однако не думают о том, какой она должна быть. И здесь также определённую роль играет невосприимчивость по линии Север – Юг как внутри Содружества, так и на уровне его отношений с окружающим миром.

Раз уж упомянули Россию, следует поговорить и об этой стране.

Недавно Путин пребывал на совещании с представителями Вооружённых сил и оборонной промышленности РФ. Так, конечно же, говорилось о новом вооружении и дальнейших планах; поднимался вопрос о возможном выходе США из ДРСМД. Однако вне камер российские генералы обсуждали лишь одно – Украину.

Сегодня, как уже указывал Пётр Порошенко, ситуация вокруг украинских границ не изменилась. Всё также существует опасность вокруг наших северных, восточных и южных рубежей. Есть угроза прямого столкновения в Азовском море посредством даже приграничных конфликтов. Есть угроза прямого вторжения. И здесь необходимо понимать: Россия ждёт не конца выборов, а их середины – периода между первым и вторым туром.

Военное положение смогло сбить противника и восстановить численный потенциал наших подразделений на границах. Но Россия и дальше будет измерять стратегические циклы в ожидании оплошности со стороны украинского командования.

Тем не менее, Украина для неё остаётся главной целью. С Беларусью вопрос решится быстро – не с точки зрения временного промежутка, а с точки зрения быстрого отступления Лукашенко. Ему просто нечем крыть. А того, что произошло в Украине в 2013-2014 годах, Беларусь повторить не сможет.

Несмотря на то, что Россия воспринимает Украину как свою главную цель, она также пытается выстроить отношения со своим Югом. И здесь речь идёт не так о Кавказе, как о Ближнем Востоке и ряде стран Средней Азии.

Россию беспокоит несколько факторов: возможное усиление Турции в ближневосточном регионе, вероятный кризис в Иране, который может повлечь за собой миграционные потоки на Север, и Афганистан.

Турция, наверняка, получит обещанное от США – возможность заполучить часть северных сирийских земель и создать полноценную буферную зону, отодвинув неудобных ей курдов. Что будут делать последние доселе неизвестно: или сотрудничать с турками, или снова повернутся (несмотря на обиды) ближе к Сирии и к России.

Москва будет мешать туркам, создавая привычные провокации при помощи своих сил из Рабочей партии Курдистана (в ряде стран террористическая организация) и её ответвлений. Однако сирийские позиции русские сохранят.

Кроме того, Россия будет толкать Иран на более активные военные действия в регионе. Она поможет тегеранским властям взять в ещё более плотное кольцо Израиль. Здесь что важно отметить? Желание российского руководства создать из Ирана меньшего партнёра, уберечь свои южные рубежи, перенаправив недовольство иранцев не против их властей, а против главных конкурентов РФ в регионе – США и стран, что те поддерживают.

Афганистан же сейчас воспринимается как поле для возможного освоения. Уже военные самолёты РФ перевозят туда боевиков, ранее воевавших в Сирии. Параллельно Москва пытается договориться с Талибаном. Другими словами, русские готовят очередную горячую точку, куда будут втянуты как американцы, так и европейцы. Если же учесть последние заявления Трампа о вхождении советских войск в Афганистан, слухи о его возможной инициативе по выведению контингента из этой страны, то можно спрогнозировать, что конфликт наступит предельно скоро.

Однако есть ещё одна страна, где Россия попытается создать кризис, - Ливия. По всем признакам русские хотят при помощи своих сподвижников – сына Каддафи и генерала Хафтара – устроить очередную "маленькую победоносную войну". Если Запад упустит подобные российские инициативы, Европу ждёт новый миграционный кризис, из которого она выйдет уже совершенно другой.

Остаётся Китай со своей замедленной в темпах роста экономикой. Эта страна – другая страна: там не хотят становиться на первое место, во всяком случае, делать это видимо. Им необходимо расширение, экономическое в первую очередь. Особенно это важно во времена неизбежных торговых войн с США, которые будут то утихать, то с новой силой возобновляться. И это нормально, так как речь идёт о борьбе за ресурсы.

Китай сейчас пытается воссоздать Шёлковый путь, пустив свои экономические потоки через страны Азии в Европу. Но есть ещё одна инициатива, предлагаемая русскими, - пустить потоки через территорию России в Европу.

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Здесь есть один очень важный нюанс. Китайцы должны понять, что Кремль не просто будет продвигать последний вариант, он будет способствовать тому, чтобы у Пекина иной опции просто не было. Скорее всего, на пути следования условных китайских "караванов" будут готовиться провокации. Точно такие, как их осуществлял Советский Союз, когда турки хотели большей энергетической независимости от Москвы.

Для этого будет применён весь возможный арсенал: от сдачи Россией отдельных территорий в негласном, понятно, порядке, до диверсий где-то в Казахстане или вообще рядом – близ КНДР. Главная цель здесь – создать линию: Пекин – Москва – условно Берлин. А для этого русские пойдут на любые хитрости.

Как вы видите, мир превращается в огромную зону турбулентности. Причём из года в год конфликты всё прибавляются. Я не упомянул о Балканах, не описал ситуацию в КНДР, я не сказал об Арктике и т.д. Но всё это – огромный мыльный пузырь, который, наращивая свои масштабы, готов лопнуть. Проблема в том, что никто не знает, что произойдёт дальше.

Учитывая общую подготовку сил – со всех сторон – можно даже сказать, что ныне мало кто надеется на мирное урегулирование споров. Отход от линии: Запад – Восток стал ошибкой, а переход к диалогу Север – Юг приведёт лишь ко всеобщему поражению.