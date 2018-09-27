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"Россиянам дают, а нашим – нет": в Украине разгорелся скандал из-за выдачи итальянских виз

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Группа украинцев, которая получила грант от Apple и итальянской академии, не может получить визы для того, чтобы поехать на учебу в Неаполь.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook украинский радиоведущий Александр Сказкин, отметив, что "такой жест доброй воли исходит от итальянцев" и консульства Италии в частности.

Он уточнил, что, несмотря на безвиз, для девятимесячного обучения нужна национальная виза категории D.

"Записаться на прием в консульство - вещь очень непростая. При том что обучение начинается 24 сентября, а билет на самолет (невозвратный) куплен на 22 сентября, ближайшая доступная дата - 18 сентября. То есть за четыре дня до вылета. И "срочно" или "на вчера" они не принимают: все по записи в порядке очереди", - отметил Сказкин.

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По его словам, 19, 20, 21 сентября визы получены не были, а в консульстве заявили, что максимальный срок рассмотрения – 90 дней.

"Сегодня на календаре 27 сентября. Ответа, как и прежде, нет. Никакого. За это время из академии в Неаполе звонили в консульство в Киеве, но не дозвонились. Письма писали (так говорят в академии) - ответа, как мы понимаем, тоже нет", - подчеркнул радиоведущий.

Он также рассказал, что такое же "сложное дело" рассматривало и консульство Италии в России - там гражданам за два дня без лишних вопросов выдали все визы.

"Итальянцы не любят украинцев.. Россиянам дают (визы. – Ред.), а нашим – нет", - предположил Сказкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 2021 года жителям стран с безвизовым режимом, в том числе и украинцам, за въезд в Европейский союз нужно будет заплатить 7 евро сервисного сбора.

Читайте все новости по теме "Безвизовый режим с ЕС" на OBOZREVATEL.

Тема
Безвизовый режим с ЕС
Место
Украина
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
да не-е! не может быть! в законе Украины сказано что она стремится в ЕС! они там что, законов Украины не знают?
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
нет быдло, учится хуй вам. а нелегально работать. это да. понятно. свинорылые?
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van Dijk Max
van Dijk Max
итальянцы с португальцами на усраинцах собаку сьели , знают заранее кто туалеты чистить , а кто высокие технологии дает , поетому россиянам вперед , а нищебродоф усраинцефф там и так хватает
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