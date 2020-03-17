Главная Новости
17 марта • обновлено в 16:52
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Россия закроет границу с Украиной: кого не затронет запрет

8.4т
Читать материал на украинском

С 00:00 18 марта Российская Федерация временно прекратит пропуск на свою территорию иностранцев и лиц без гражданства.

Однако эти ограничения не будут распространяться на лиц, перечень которых обнародовали на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Так, согласно постановлению правительства РФ, ограничение временного въезда в их страну не касается:

  • аккредитованных или назначенных сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации;

  • международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств, расположенных на территории Российской Федерации, а также членов семей указанных лиц;

  • водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;

  • членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обычные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника;

  • лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

Граница Украины и России

Граница Украины и России

"Цензор.НЕТ"

В Госпогранслужбе Украины уточнили, что по состоянию на 17 марта на украинско-российской границе функционируют 12 автомобильных пунктов пропуска: "Чугуновка", "Плетеневка", "Гоптовка" (Харьковская область), "Большая Писаревка", "Юнаковка", "Бачевск", "Екатериновка" (Сумская область), "Гремяч", "Сеньковка" (Черниговская область), "Меловое", "Просяное", "Танюшовка" (Луганская область). Пропуск пешеходов на них не осуществляется.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Государственная пограничная служба Украины
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
4
6
Смешно
8
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Возвращение миллионов заробитчан на родину так йопнет по экономике мирового гигимона, что доллар по 50 хривен покажется xoxлоцефалам щастьем.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
2 из 4 ответов | показать все
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Pavlov Dmitry, гловари укропитекии сделают всё, чтобы не допустить "кормильцев" Украины обратно на родину. Украинский заробитчанин, это золотой запас Украины!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Луковникова Елена
Луковникова Елена
Pavlov Dmitry, да их давно пора было выпроводить и закрыть границы! А то в "нищей и распадающей" России деньгу рубят, а как пересекут границу, так "патриотами" становятся( правда только до следующей поездки в Россию за денежкой)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги