Россия закроет границу с Украиной: кого не затронет запрет

С 00:00 18 марта Российская Федерация временно прекратит пропуск на свою территорию иностранцев и лиц без гражданства.

Однако эти ограничения не будут распространяться на лиц, перечень которых обнародовали на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Так, согласно постановлению правительства РФ, ограничение временного въезда в их страну не касается:

аккредитованных или назначенных сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации;

международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств, расположенных на территории Российской Федерации, а также членов семей указанных лиц;

водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;

членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обычные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника;

лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

Граница Украины и России "Цензор.НЕТ"

В Госпогранслужбе Украины уточнили, что по состоянию на 17 марта на украинско-российской границе функционируют 12 автомобильных пунктов пропуска: "Чугуновка", "Плетеневка", "Гоптовка" (Харьковская область), "Большая Писаревка", "Юнаковка", "Бачевск", "Екатериновка" (Сумская область), "Гремяч", "Сеньковка" (Черниговская область), "Меловое", "Просяное", "Танюшовка" (Луганская область). Пропуск пешеходов на них не осуществляется.

Как сообщал OBOZREVATEL:

из-за объявленного общенационального карантина и ограничительных мер в связи с коронавирусом с 12:00 18 марта в Украине запрещается железнодорожное, авиа- и автобусное межгородское и межобластное сообщение.

Однако правительство ведет переговоры со странами ЕС по поводу организации железнодорожных спецрейсов для эвакуации украинцев.

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