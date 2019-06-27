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"Россия заканчивается!" Цимбалюк жестко поставил на место Захарову

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Украинский журналист Роман Цимбалюк поставил на место в соцсетях российскую пропагандистку, официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Захарова в соцсети написала огромный пост, якобы Украина отказалась вести переговоры по освобождению пленных украинских моряках. Якобы Москва направила Киеву официальные ноты о ситуации с моряками.

"Мария Захарова, как пропагандист пропагандисту: перед тем, как взывать к эмоциям сначала ноту опубликуйте! Если вы увязываете освобождение военнопленных с признанием юрисдикции России над оккупированным Крымом, то вы прекрасно знаете, что на это вряд ли кто-то пойдет. Вы профессионал- манипулятор, взываете к чувствам, а сами требуете политических уступок и признания "крымнаш". Выполняйте решение Трибунала", – сообщил он.

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Цимбалюк подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин во время прямой линии признал, что украинские корабли атаковали в "районе Керченского пролива".

"Чувствуете разницу между "в районе Керченского пролива" и в "Керченском проливе". Ваша страна напала на наших парней в нейтральных водах Черного моря. Должен вас расстроить: Россия заканчивается. Это факт!" – указал он.

Журналист добавил, что России нужно не выдвигать очередные условия, а отпустить пленных моряков.

Мария Захарова

Мария Захарова

Скриншот

Напомним, что Россия не собирается выполнять решение Международного трибунала по морскому праву ООН по освобождению 24 военнопленных украинских моряков и 3 судов ВМС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков.

  • Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН и оставил под стражей 24 пленных украинских моряков.

  • Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что не собирается предпринимать дальнейших шагов по освобождению моряков в России, поскольку Международный трибунал ООН уже признал незаконность действий Кремля.

  • Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поставил Кремлю ультиматум: Россия должна была предоставить до 25 июня отчет об освобождении военнопленных моряков, иначе Украина начнет новую волну давления на международной арене. У Путина условие проигнорировали.

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Темы
Обмен пленнымироссийская пропаганда
Персоны
Роман ЦимбалюкМария Захарова
Теги
пленные морякисоцсетипропаганда
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Аксенов Михаил
Аксенов Михаил
украинский герой, живущий в России
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К Денис
К Денис
"России конец".... И поэтому он живёт в России получает бабло в рублях и на неньку не особо торопится))))
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Макарский Александр
Макарский Александр
Отважный хлопец,тяжко ему в логове ворога сражаться за правду
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