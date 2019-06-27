"Россия заканчивается!" Цимбалюк жестко поставил на место Захарову

Украинский журналист Роман Цимбалюк поставил на место в соцсетях российскую пропагандистку, официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Захарова в соцсети написала огромный пост, якобы Украина отказалась вести переговоры по освобождению пленных украинских моряках. Якобы Москва направила Киеву официальные ноты о ситуации с моряками.

"Мария Захарова, как пропагандист пропагандисту: перед тем, как взывать к эмоциям сначала ноту опубликуйте! Если вы увязываете освобождение военнопленных с признанием юрисдикции России над оккупированным Крымом, то вы прекрасно знаете, что на это вряд ли кто-то пойдет. Вы профессионал- манипулятор, взываете к чувствам, а сами требуете политических уступок и признания "крымнаш". Выполняйте решение Трибунала", – сообщил он.

Цимбалюк подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин во время прямой линии признал, что украинские корабли атаковали в "районе Керченского пролива".

"Чувствуете разницу между "в районе Керченского пролива" и в "Керченском проливе". Ваша страна напала на наших парней в нейтральных водах Черного моря. Должен вас расстроить: Россия заканчивается. Это факт!" – указал он.

Журналист добавил, что России нужно не выдвигать очередные условия, а отпустить пленных моряков.

Мария Захарова Скриншот

Напомним, что Россия не собирается выполнять решение Международного трибунала по морскому праву ООН по освобождению 24 военнопленных украинских моряков и 3 судов ВМС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков.

Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН и оставил под стражей 24 пленных украинских моряков.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что не собирается предпринимать дальнейших шагов по освобождению моряков в России, поскольку Международный трибунал ООН уже признал незаконность действий Кремля.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поставил Кремлю ультиматум: Россия должна была предоставить до 25 июня отчет об освобождении военнопленных моряков, иначе Украина начнет новую волну давления на международной арене. У Путина условие проигнорировали.

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