"Россия просто пугает, денег на Крым нет". Интервью с известной активисткой о циничном шантаже Кремля

Крым переживает одну из самых масштабных засух за последние 150 лет, наполнение водохранилищ за время российской оккупации уменьшилось до критического уровня, существует риск, что в этом году крымчане останутся даже без питьевой воды.

Однако водная изоляция создана искусственно, а Кремль умышленно взял мирное население в заложники и теперь цинично шантажирует украинскую власть, чтобы та согласилась легализовать аннексию 2014 года – в интервью OBOZREVATEL рассказала известная крымчанка, активистка и украинский публицист Лариса Волошина.

– Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов на днях признал: из-за страшной засухи намечается водный коллапс, люди могут остаться даже без питьевой воды.

– Пока катастрофы нет, но те водоемы, местные реки, то есть природные резервуары, которые всегда были наполнены водой в этот период, сейчас пустые. Через некоторое время это может вызвать более глобальные проблемы. Засуха только усиливает их масштаб, ведь оккупанты забирают у людей питьевую воду, перенаправляя ее для нужд заводов "Крымский титан" и "Крымсода". И при этом манипулируют, мол, для того, чтобы справиться с нехваткой воды, Украина должна возобновить ее подачу (имеется в виду открыть перекрытый в 2014 году Северо-Крымский канал, который обеспечивал до 85% потребностей полуострова в пресной воде до аннексии. – Ред.)

Поэтому украинская власть и международное сообщество должны поднимать вопрос о хищническом использовании природных ресурсов и подверганию опасности мирного населения на оккупированной территории.

– Россия всячески лоббирует возврат воды из Украины в Крым. Последняя их инициатива – привлечь к давлению на нас ООН.

– Для россиян здесь есть политическая составляющая. Согласно международным конвенциям, страна-оккупант должна сама обеспечивать мирное население. Есть один момент. Перекрытый Северо-Крымский канал – инженерное сооружение, а не природное, и если Украина откроет его, с точки зрения международного права, это означает, что она начинает коммерческие отношения с оккупационными властями. Это будет ее легализация, на что и нацелена Россия. Вот так под видом гуманитарной катастрофы РФ пытается заставить Украину дать воду в Крым и тем самым легализовать аннексию.

Лариса Волошина Деловая столица

– Так удастся Кремлю через международное сообщество вернуть воду из Украины в Крым?

– Нет. Согласно международному праву, Украину не вправе обязать использовать инженерные сооружения. Мы не можем перекрывать природные артерии, а вот инженерные – можем. Международное сообщество на уровне ООН способно заставить оккупанта установить опреснители и обеспечить Крым водой, по крайней мере технической, если им нужно это сырье для производства или сельского хозяйства.

– Бывший советник Путина Андрей Илларионов считает, что президент РФ может военным путем вернуть воду.

– Да, он может попытаться это сделать, но опять же есть важный момент. Буквально в первые дни оккупации, еще когда Россия делала вид, что "их там нет", их десантники и военные захватили насосные станции, которые обслуживали Северо-Крымской канал. Именно они в 2014-м демонтировали инженерные машины, которые обслуживала и строила Украина для обеспечения подачи воды. Никто не знает, где они. Вероятно, что пытались создать катастрофу, провоцируя массовую миграцию населения и сокращения числа свидетелей российских преступлений. Рассчитывали, что захватят в том числе и Херсонскую область.

Сейчас ситуация в России изменилась. Там могут и дальше угрожать нам захватом Северо-Крымского канала, но это не так просто. Нашу админграницу в Кремле считают, как границу своей страны. Поэтому пойти на еще одну оккупацию – это нарваться на санкции и сопротивление. Украина уже другая, без масштабного кровопролития наступление не обойдется.

К тому же российская экономика сейчас страдает от убытков, у них больше нет высокой цены на нефть, больших золотовалютных запасов. Кремль и так пытается снять санкции под предлогом карантина и вернуться в G7. Представляете, как они испортят свои планы очередной оккупацией! Так что Россия просто пугает.

– Путин может прибегнуть к диверсиям, что не так дорого, как масштабное вторжение?

– Безусловно, он будет вести диверсионную войну против Украины, информационную и дипломатическую, заставляя под разными предлогами восстановить подачу воды в Крым.

Но есть один очень опасный момент. Новая Верховная Рада проголосовала за новый перечень стратегических объектов, которые не подлежат приватизации. Северо-Крымский канал был оттуда вычеркнут. Такое впечатление, что определенные силы внутри страни обеспечивают возможность приватизировать Северо-Крымский канал и Каховский водопровод. Тогда воду в Крым будет подавать не Украина, как государство, а коммерческая структура. Вот такая угроза существует.

Крым без воды

– В "Слуге народа", кстати, уже не раз намекали, что Украина может возобновить водоснабжение в Крым в обмен на определенные политические уступки со стороны России.

– Украинские политики были готовы на это еще с 14-го года. Андрей Сенченко рассказал, как российские эмиссары предлагали 100 тысяч долларов тому чиновнику, который прикажет дать воду.

То есть, со стороны России были попытки сначала подкупить украинских политиков, а теперь на нас пытаются повлиять под предлогом гуманитарной составляющей. Вода из Северо-Крымского канала – это не вода для мирного населения. Она нужна для того, чтобы на международном уровне подписать документы и легализовать оккупационные власти – так называемую Республику Крым в составе РФ. Россияне хотят, чтобы Украина подписалась именно под такой формулировкой.

Во-вторых, оккупанты могли закрыть предприятия, которые являются экологически вредными и берут много воды. Так же они могли установить насосные станции, что и обещали. Но ничего не сделали и теперь пытаются во всем обвинить Украину.

– Путин же неоднократно намекал, что Крым некий военный плацдарм, в том числе для развертывания российских баз. Из-за нехватки воды эта идея потеряна?

– Военное значение черноморских и крымских портов закончилось после Первой мировой войны. Даже во время Второй мировой крымские порты расценивались как ловушки, а не форпосты. У России есть свои порты, есть Новороссийск, откуда возможно наступление на страны НАТО. Но если нападение произойдет с украинского Севастополя, тогда Путин сознательно ставит под угрозу жизнь украинцев. В этом и заключается значимость крымских портов и военных баз.

Вдоль Северо-Крымского канала россияне построили огромное количество военных баз и поселений, но из-за нехватки воды, не могут их заполнить. Поэтому между подачей воды, базами и использованием украинцев в качестве живого щита для шантажа стран НАТО – есть прямая связь. Украинская власть должна держаться за свою позицию относительно воды. Таким образом она спасет жизнь и здоровье своих граждан, не позволит использовать их и защитит свою территорию от ответного удара Альянса по России.

– Россия Крымом сейчас вообще занимается?

– Недавнее интервью Владимира Константинова – коллаборанта и главы оккупационного правительства – пропитано посланием затянуть пояса. Они уже поняли, что денег у России на Крым нет. Во-вторых, даже оккупационная власть признает, что в этом году туристов не будет. Так что они уже говорят о сокращении финансов. И самое интересное, Константинов надеется, что пандемия заставит мир забыть о Крыме, ускорив де-факто легализацию аннексии, заставив Украину подать воду через Северо-Крымский канал.

– Существует риск, что мир легализирует Крым, как часть России?

– Нет, смотрите. США к крымским санкциям применили такой же механизм, который когда-то был к Советскому Союзу по странам Балтии. Согласно решению американских парламентариев, у них запрещено признавать Крым российской территорией, а ни один президент не может отменить санкции. Для того, чтобы их отменить, американский президент должен прийти в Сенат или Конгресс и доказать документально, что оккупация закончена.

Владимир Путин

Такая же процедура действовала в отношении стран Балтии. В момент, когда Россия потребует западной поддержки и помощи, улучшения отношений с миром, она вынуждена будет деоккупировать Крым, как в свое время Советский Союз признал незаконность оккупации стран Балтии. Российский парламент, когда-то откажется от полуострова, у них нет других вариантов. И это как раз и есть те предохранители, которые поставили наши западные партнеры.

Поэтому Россия не может легализировать аннексию, это невозможно. А вот заставить Украину согласиться – это возможно, единственный путь для нее. В связи с этим она будет давить, манипулировать и подкупать политиков дальше. Вся украинская внешняя и внутренняя политика должна быть направлена на восстановление территориальной целостности и возвращение оккупированных территорий.

– Крымчане уже смирились с российской оккупацией? Для них Крым – это Россия или еще Украина?

– Есть разные мнения. Среди них – определенная иллюзия, если провести настоящий референдум, то Крым захочет вернуться назад. Есть обычные обыватели, есть те, кто сколько угодно может любить Украину... Но представьте себе, какой оккупация была для простого человека? Каждого, кто жил в Крыму, заставили переделать все документы, на машину, квартиру, договора с ЖЭКом, на свет, воду и т.д. Представляете, что пережили эти люди? Это был документальный армагеддон. И теперь сидит такой человек, тихо работает, любит Украину, даже приезжает сюда, и думает: "Боже, еще раз это все пережить?"

Поэтому большинство людей просто не хотят никаких изменений, особенно сногсшибательных. Они хотят, чтобы было, как есть, чтобы все жили мирно.