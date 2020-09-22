Россия "вымывает" украинцев из Крыма, – Кислица

Российская Федерация пытается вытеснить из оккупированного ею Крыма проукраинское население.

Такое мнение в интервью "Крым. Реалии" заявил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица. Дипломат отметил, что в Организации Объединенных Наций знают об этой проблеме.

Кислица напомнил, что в последней резолюции ООН по Крыму есть пункт о демографических изменениях населения на оккупированном полуострове.

"В последней резолюции по Крыму есть пункт о демографических изменениях населения в Крыму. И это огромная проблема. Перспектива вымывания проукраинского населения в Крыму – она реальна. И это то, чего добивается страна-оккупант в Крыму – максимально выдавить любого – будь это крымские татары или иное этническое меньшинство", – сказал Кислица.

По словам представителя Украины в ООН, в украинском Крыму с начала его аннексии в 2014 году, перевезли "десятки, а то и сотни тысяч россиян".

Отметим, по данным подконтрольного России управления статистики по Крыму, с 2014 года население полуострова выросло на 20 000 человек. В то же время в Офисе генпрокурора Украины сообщали, что за время аннексии из Крыма выехали около 48 000 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, "власть" аннексированного Россией Крыма заявила, что сможет обеспечить полуостров водой с помощью бурения новых скважин. Также рассматривают вариант с опреснением морской воды.