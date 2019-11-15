Россия врет: в Крыму назрела необратимая катастрофа

В аннексированном Россией Крыму назрела катастрофическая ситуация в связи с нехваткой пресной воды. Крупные реки полуострова пересохли из-за засушливой осени.
Остатки же воды в Балановском водохранилище трубопроводом направили в село Перевальное, где расположены подразделения российских военных. Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Запасы воды в Чернореченском водохранилище сократились до 30 миллионов кубометров, что составляет менее половины его объема. Это может ограничить подачу воды в дома жителей Севастополя.
Год назад эксперты заговорили о начале маловодного цикла в истории полуострова, которые повторяются с периодичностью в 5-7 лет. Они не были заметны крымчанам из-за обеспечения днепровской водой полуострова на 85%.
Общий объем крымских водохранилищ, который составлял 188 миллиардов кубометров воды, сократился до 70-75 миллионов кубометров воды. Самая плачевная ситуация с Аянским водохранилищем, которое частично питает Симферополь – здесь осталось менее полумиллиона кубометров воды.
В Крыму почти полностью пересохли верховья реки Альмы, наполняющей Партизанское водохранилище, которое питает Симферополь. Также без воды осталась река Черная, воды которой вливаются в Чернореченское водохранилище, снабжающее Севастополь. Высохли и небольшие реки Алушты, Судака и Феодосии.
В Крыму назрела катастрофическая ситуация в связи с нехваткой пресной воды
Крым.Реалии
Решить проблему водного дефицита за счет добычи подземных вод невозможно, поскольку подземные ресурсы скудеют день ото дня. Кроме того, бесконтрольное выкачивание воды из подземных горизонтов привело к нарушению гидробаланса на полуострове и сильной минерализации пресной воды. В результате превышение доли солей фиксируют уже в центре Крыма.
В результате политики оккупантов, которые направляют последнюю воду на обеспечение армии, аграрный сектор Крыма приходит в упадок – в нынешнем году на полуострове взошло только 15% озимых. После аннексии Крыма площадь орошаемых земель в Крыму снизилась в 13 раз – с 130 до 10 тысяч гектаров.
Несмотря на это, оккупационные власти уверяют, что запасов воды хватит до марта, а зимние осадки значительно улучшат ситуацию с водоснабжением.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявил, что Украина не будет менять свою позицию относительно подачи воды на территорию оккупированного Россией Крыма.
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