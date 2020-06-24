Россия в Twitter заявила, что Украине 'было хорошо в СССР': ей напомнили о Крыме и Голодоморе

В официальном аккаунте России в Twitter появился пост о том, что Украине якобы "было хорошо" в составе СССР.

Официальный аккаунт Украины сравнил страну-агрессор с "токсичными бывшими", а пользователи припомнили аннексию Крыма и Голодомор.

"Украинцы до сих пор вспоминают старые добрые времена, когда Советская Украина была житницей СССР, популярным местом для оздоровительного туризма и индустриальным центром", – сказано в российском аккаунте.

Ответ Украины был очень коротким: "О, токсичные бывшие".

Реакция на пост России о том, что "Украине было хорошо в СССР" Twitter Ukraine

Другие пользователи также начали иронизировать по поводу Крыма.

"Ну, по крайней мере, они признают, что Крым – это Украина, как это хорошо видно на их фотографиях", – написал один из них.

Другой добавил: "Даже не бывшие, а парень, который похитил и держал тебя замкнутым на чердаке много лет, пока ты не убежала. А теперь он вспоминает, как классно вам было".

Также России припомнили и Голодомор в 1932-1933-х годах: ""Хорошие старые дни...", как Голодомор?", "Они также помнят голод, который убил миллионы. Спасибо тебе, Россия!", "Помнишь, как ты выращивал всю эту еду, потом мы украли ее и ели, пока ты голодал? Хорошие были времена!".

Реакция на пост России о том, что "Украине было хорошо в СССР" Twitter Ukraine

Реакция на пост России о том, что "Украине было хорошо в СССР" Twitter Ukraine

Реакция на пост России о том, что "Украине было хорошо в СССР" Twitter Ukraine

Реакция на пост России о том, что "Украине было хорошо в СССР" Twitter Ukraine

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре прошлого года были обнародованы данные о количестве умерших в 32-33-х годах украинцах. Согласно им, 4,5 миллиона украинцев умерло от Голодомора, который организовало руководство тогдашней СССР, что стало наибольшими потерями среди союзных республик.