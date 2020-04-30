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30 апреля • обновлено в 20:03
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Россия в ПАСЕ назвала "Л/ДНР" "независимыми республиками". Видео

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Во время онлайн-заседания Постоянного комитета Парламентской ассамблеи совета Европы вице-спикер Госдумы России Петр Толстой назвал временно оккупированные территории Донбасса "независимыми республиками восточной Украины".

Об этом в своем канале в Telegram рассказал народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Высказывание Толстого было связано с ситуацией с коронавирусом на Донбассе. В частности, он заявил, что она якобы "под контролем" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Кроме того, он сказал: "Так же и в Крыму и во всей России ситуация стабильная и не требует вмешательства украинской делегации".

Россия в ПАСЕ назвала "Л/ДНР" "независимыми республиками"

"Вот вам и вернули делегацию РФ в ПАСЕ. Уже и республики независимые (но при этом он говорит от их имени!) и Крым принадлежит России. Именно поэтому мы должны добиваться наложения санкций на российскую делегацию. А лично Толстому хотел бы пожелать крепкого здоровья, оно пригодится, когда нужно будет срок в тюрьме отсиживать за все свои преступления", – написал Гончаренко.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лавров сделал скандальное заявление о русофобии в Украине. Он заявил, что ее прививали украинцам задолго до 2014 года.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Алексей Гончаренко
Тег
ПАСЕ
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Комментарии
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hunt andres
hunt andres
Вантус-гончаренко прохлюпал губишками:-))) Смешно.
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4
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Опять ка ке лов макнули в их же дэрьмо...)))
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Velkobroda Alla
Velkobroda Alla
за Одессу гочар давно должен сидеть в тюряге
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
рашафашисты мрази, кас трю лька, не в, а НА! Запомни, а лучше запиши. Учитывая твою дислексию, ты недалеко от мартышки ушла...)))
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3
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Юг Руси
Юг Руси
рашафашисты мрази, )))))))))))))))))))))
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Общество

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