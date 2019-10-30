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30 октября • обновлено в 10:32
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Макс Баринов
Макс Баринов
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Россия ужесточает контроль над "ДНР”

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Пенсионеры “ДНР” в панике, что делать и куда бежать, глава “республики” дал указание сменить порядок выплаты пенсий. Так, со слов местного населения, которое пересекает пункт пропуска в сторону Украины, стало известно, что с 01.01.2020 года пенсии от “ДНР” выплачиваться будут исключительно лицам, имеющим российское гражданство или тем, кто подал документы на его получение.

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В соответствии с этим, среди людей преклонного возраста, которое находится на временно оккупированной территории Донецкой области возрастают панические настроения.

Также в “ДНР”, для водителей транспортных средств, появилось еще одно нововведение. Вовремя общение с одним из славно известных “донецких перевозов” удалось узнать, что “власть республики” вводит новый порядок для “перевозчиков” и местных таксистов.

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При наличии у водителя паспорта РФ, украинские или “республиканские” водительские удостоверения признаются не действительными. В связи с этим, в Ростовской области создано коррупционную схему по-быстрому и беспрепятственному получению водительского удостоверения РФза плату в размере 60 тысяч российских рублей.

Паспорта России коснулись и местных предпринимателей. Среди людей, которые ищут одноразовый заработок в Донецке, распространяется информация, что работодатели требуют от кандидатов наличие паспорта РФ или справки о подаче документов на его получение.

Данные нововведения указывают на полный контроль “республики” со стороны Российской Федерации. Процесс паспортизации населения “ДНР” ускоряется, с чем это связано пока сложно предугадать, но то, что люди там живут без права выбора это факт.

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Автор
Макс Баринов Макс Баринов
Место
Украина Донецк
Тег
Новости ДНР
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