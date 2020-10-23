Россия массово завозит сибиряков в Крым и выселяет украинцев: оккупантов уличили в геноциде

В украинском Министерстве иностранных дел уверяют: российские оккупанты сознательно выселяют из аннексированного Крыма украинцев, а на их место завозят граждан РФ из глубинки.

Таким образом, за последние 6,5 лет туда переселили 500-800 тысяч человек. Люди переезжают с семьями, покупают жилье и считают, что поселились в Крыму навсегда.

В чем опасность российской колонизации для Украины – читайте в материале OBOZREVATEL

Оккупанты устроили психологический террор и пошли на преступление

Активное заселение крымского полуострова россиянами происходит прямо сейчас, заверила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова. Мол, даже по российской статистике в Крым переехло 100 тыс. россиян, а неофициальная цифра в пять раз выше. По меньшей мере, это полмиллиона российских граждан, и это огромная угроза национальной безопасности Украины.

"Россия использует демографическую чистку как свой классический инструмент для сокрытия собственных преступлений. Оккупанты устраивают местным психологический террор, проводят произвольные аресты и систематические обыски с целью запугать людей, забрать у них свободу на сопротивление и на самовыражение", – заверила Джапарова.

Россия сознательно пошла на преступление, ведь согласно Женевской конвенции 1949 года искусственная замена населения оккупированной территории с точки зрения международного права считается преступлением, заверил OBOZREVATEL бывший вице-премьер крымского правительства Андрей Сенченко.

"Россия занимается этим уже 7-й год, всячески вытесняя украинцев, а на их место завозит население из Сибири, Урала и других территорий России. Это около полумиллиона человек. Они колонизаторы, поскольку считают, что приехали жить в Крым навсегда", – рассказал он.

По словам Сенченко, кроме обычного гражданского населения, в Крым переезжает еще один контингент – военные вместе со своими семьями. Это еще плюс 100 тыс. человек. Кроме них, приезжают строители, которые, по мнению Сенченко, работают на мегакоррупционных объектах.

Наконец, третья категория – чиновники, приезжающие в Крым работать (или "распиливать" местный бюджет) так называемым вахтовым методом – на полгода, на год, а потом на их место приезжают новые. По подсчетам Сенченко, в целом эта цифра составляет до 800 тыс. человек. Это создало немалые нагрузки на водные ресурсы, которых из-за нынешней засухи там катастрофически не хватает.

В степной Крым не едут, остаются у моря

Айдер Муждабаев, журналист крымскотатарского происхождения утверждает, что политика геноцида, то есть преднамеренной замены крымского населения на другое, создает немалую нагрузку на экономику и конкретные районы полуострова: "По местному оккупационному радио рапортуют вплоть о трех миллионах жителей Крыма, хотя на момент оккупации там проживало чуть более двух миллионов. Это огромная нагрузка на экономику и на конкретные районы! Они не хотят жить, например, в степном Крыму, а селятся в южных регионах".

Кроме всего, по словам крымской активистки и публициста Ларисы Волошиной, в России действует программа "достойная старость". Это когда банки выдают кредиты под низкие проценты для приобретения недвижимости в Крыму. Предпочтение отдается военным пенсионерам, представителям спецслужб в отставке. А вот крымчанам таких кредитов не выдают, им наоборот предлагают ехать на Дальний Восток.

"В Крым перевозят различные категории людей. Одних целенаправленно, другие покупают жилье и сами перебираются туда жить. Солдаты и военные живут по санаториям, но для них быстрыми темпами строят жилье. Но что основное – даже деградировавший Крым по сравнению с российской глубинкой для всех них является образцом комфорта. Особенно для сибиряков, которые в своей жизни никогда этого моря и не видели".

Однако, сколько бы оккупанты ни завозили людей в Крым, сразу после деоккупации, все они вынуждены будут уехать оттуда в течение 2 недель из-за незаконного пересечения украинской границы, заверил Андрей Сенченко. Мол, всем им следует понимать перспективы, что "никаких разговоров вести с ними никто не будет и практически 800 тысячам россиян придется уехать к себе домой обратно".