Россия устроила полеты авиации в 30 км от границы с Украиной

Войска России во время учений в Ростовской области сажала самолеты Ан-26, Су-25 и Ил-76 на грунт в 30 км от границы с Украиной.

Об этом пишет "Украинский милитаристский портал". В качестве полевого аэродрома использовался недействующий аэродром "Погорелово" возле микрорайона Заводской города Каменец-Шахтинск.

Отмечается, что подобные тренировки проводятся уже не первый и в случае необходимости позволяют России оперативно перебросить из других регионов страны личный состав в приграничные с Украиной территории для дальнейшего использования в том числе для эскалации агрессии на Донбассе.

Ил-76 совершил посадку на полевой аэродром в Ростовской области Фото: 1rnd.ru

Отмечается, что российские военные инженеры оборудовали рулежные дорожки, места для стоянок самолетов и вертолетов, разместили склады с вооружением и боеприпасами, а также пунктов технического обслуживания и ремонта (ПТОР).

В подготовке аэродрома также участвовали специалисты по материально-техническому обеспечению соединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны южного военного округа России.

Ан-26 совершил посадку на полевой аэродром в Ростовской области Фото: 1rnd.ru

Штурмовики Су-25 Россия в рамках учений сажала на грунт в 30 км от границы с Украиной уже не первый раз, а вот военно-транспортные самолеты Ан-26 и Ил-76 совершили это мероприятие в южном округе.

Самолеты совершали посадку и взлет под прикрытием ударных вертолетов Ми-24, в случае возможного подхода диверсионных групп с переносными зенитными ракетными комплексами, и зенитными ракетными комплексами типа С-300 для противодействия возможным атакам с воздуха.

Вертолеты и зенитные ракетные комплексы на полевом аэродроме Стопкадр с видео минобороны РФ

Как писал OBOZREVATEL, военный эксперт Олег Жданов заявил, что зенитно-ракетные комплексы "Бук-М3", которые якобы могут быть размещены Россией в Краснодарском крае для защиты Черного моря ЗРК среднего радиуса действия и не могут справиться с этой задачей.