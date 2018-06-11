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Россия закрыла границу для транспорта из Украины: пограничники сказали, как ответят

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Государственная пограничная служба до сих пор не получила официальной информации от российской стороны по поводу осложнений при оформлении грузового транспорта и возвращение около 100 легковых автомобилей пунктах пропуска на российско-украинской границе.

В комментарии OBOZREVATEL помощник главы ведомства Олег Слободян пояснил, что речь не идет о прекращении пропуска автомобилей с украинской регистрацией вообще, на двух пунктах пропуска "Сеньковка" (Черниговская область, - ред.) и "Гоптовка" (Харьковская область, - ред.) есть только осложнения с пропуском.

"Пропуск идет, но на "Сеньковке" (Черниговская область, - ред.) осложнения с пропуском грузовых авто, они очень медленно их оформляют, соответственно является накопление транспортных средств, а на "Гоптовке" (Харьковская область, - ред.) как раз проблема с легковыми авто, там они без объяснения в течение дня сегодня вернули около 100 автомобилей", - говорит Слободян.

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По его словам, пока такие осложнения есть только на двух пунктах пропуска, однако официальной информации, что стало причиной таких действий с российской стороны пока нет.

"Причина якобы в том, что они усилили меры безопасности, и соответственно тщательно осматривают все автомобили, но сказать, что эта причина является официальной, мне тяжело", - сообщил он.

Также Слободян заверил, что с украинской стороны пропуск на территорию авто с российской регистрацией проходит в нормальном режиме, и никаких зеркальных действий Госпогранслужба применять не будет.

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"Если у нас есть какие-то вопросы, конечно, автомобили осматриваются и проводятся другие мероприятия, но в целом осложнения в движении с нашей стороны нет. Мы действуем в правовом поле и оснований для действий, которые вне этого правового поля, абсолютно быть не может", - добавил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко предложил ввести контроль на границе, если Россия со своей стороны ее закроет.

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Тема
Эксклюзив
Персона
Олег Слободян
Место
Украина
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