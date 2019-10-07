"Россия уничтожила!" В Крыму оккупанты устроили жителям новые пытки

В оккупированном Россией Крыму местные жители жалуются на врачей, к которым не могут месяцами попасть на прием.

Об этом пользователь RoksolanaToday&Крым25% написала в Twitter, опубликовав скриншоты с форумов в соцсетях.

Так, крымчане жаловались, что не могут записаться на прием к врачу, так как нет талонов. Причем к некоторым специалистам запись идет на полгода вперед.

"Да, это нормально. И к педиатру две недели – нормально. И с марта талон ждать в октябре в России норма. РФ уничтожила медицину Крыма под свои стандарты", – говорится в сообщении.

Также пользователи сети делились способами, как попасть на прием к врачу без очереди. Например, пускают с "острой болью" или же "ловить" талончики на сайте с самого утра.

"Если лишить народ врачей, это стимулирует в нем находчивость (анонимный рашен чиновник). Медицинский квест "охота на талончик", – отмечено в сообщении.

Под постом крымчане отмечали, что такой бардак из-за того, что в больницах разогнали врачей: "вместо 10 осталось трое".

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, жителей оккупированного Крыма возмутила установка колючей проволоки на заборе вокруг железнодорожного вокзала в городе Евпатория.

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