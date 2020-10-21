Россия начала угрожать странам в ООН из-за Крыма еще два года назад – Минреинтеграции
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Сейчас Украина не контролирует эту территорию
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Российская Федерация начала ставить ультиматум другим государствам из-за голосования в ООН за резолюцию по Крыму еще два года назад.
Об этом сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко на международной конференции "Проблемные вопросы водоснабжения и использования водных ресурсов на территории Крыма в условиях российской оккупации". Мероприятие транслировали на YouTube-канале Херсонской ОГА (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
По его мнению, то, что сейчас вопрос водоснабжения Крыма приобрел такую остроту и его достаточно серьезно обсуждают в России, говорит о слабости этой страны.
По словам Яременко, шаткость своей позиции страна-оккупант почувствовала два года назад в ООН при голосовании за резолюцию по Крыму.
"Она начала перед голосованием угрожать странам, что те государства, которые будут голосовать за эту резолюцию, автоматически несут ответственность за ухудшение двусторонних отношений с РФ. То есть, РФ начала таким образом ставить этот вопрос и прямо угрожать другим странам. Это была их новая тактика, с одной стороны, она определенным образом пугает, с другой – если страна прибегает к прямым угрозам, это говорит о ее слабости", – отметил замминистра.
Как сообщил OBOZREVATEL, термин "аннексированный" не является корректным в отношении временно оккупированного Крыма, ведь именно такой формулировки добивается страна-агрессор Россия.