Россия начала угрожать странам в ООН из-за Крыма еще два года назад – Минреинтеграции

Российская Федерация начала ставить ультиматум другим государствам из-за голосования в ООН за резолюцию по Крыму еще два года назад.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко на международной конференции "Проблемные вопросы водоснабжения и использования водных ресурсов на территории Крыма в условиях российской оккупации". Мероприятие транслировали на YouTube-канале Херсонской ОГА (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его мнению, то, что сейчас вопрос водоснабжения Крыма приобрел такую остроту и его достаточно серьезно обсуждают в России, говорит о слабости этой страны.

По словам Яременко, шаткость своей позиции страна-оккупант почувствовала два года назад в ООН при голосовании за резолюцию по Крыму.

"Она начала перед голосованием угрожать странам, что те государства, которые будут голосовать за эту резолюцию, автоматически несут ответственность за ухудшение двусторонних отношений с РФ. То есть, РФ начала таким образом ставить этот вопрос и прямо угрожать другим странам. Это была их новая тактика, с одной стороны, она определенным образом пугает, с другой – если страна прибегает к прямым угрозам, это говорит о ее слабости", – отметил замминистра.

Как сообщил OBOZREVATEL, термин "аннексированный" не является корректным в отношении временно оккупированного Крыма, ведь именно такой формулировки добивается страна-агрессор Россия.