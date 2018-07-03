Россия угробила Крым: появилось видео из курортного города

Жители Крыма пожаловались на низкий уровень жизни и упадок на полуострове, произошедший после аннексии Россией.

Кадры из поселка Щелкино были опубликованы на канале Erich Hartmann в YouTube.

Крымчане сообщили о росте цен, а посему и простое туристического сезона. Покупательская способность местных жителей резко снизилась.

"В Украине гривня растет, а рубль падает. Мы стали беднее, зарплаты нищенские. Всю жизнь жили в Украине, а теперь нас разъединили. Здесь когда-то будет хорошо, но когда-то. Нам бы вернуться к уровню, от которого ушли в 2014 году. Народ в целом относится негативно к этому всему", - рассказали местные.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты заявили о наплыве туристов из Украины в Крым.