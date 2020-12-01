В ТКГ – о срыве обмена пленными Россией: им даже "свои" люди не нужны

Россия и подконтрольные ей "Л/ДНР" постоянно срывают обмен незаконно удерживаемыми лицами.

Об этом сообщает "ЛИГА.net" со ссылкой на информацию членов украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ). За последние полгода обмен срывался четырежды.

"Мы подали список из 11 фамилий. И мы просили, чтобы они дали аналогичный список нам. Хотя бы для обмена списками. Но мне очевидно, что они даже этого делать не хотят", – заявил глава украинской делегации Леонид Кравчук.

За полгода списки на обмен пленными украинская сторона подавала четыре раза, уточнил представитель Донецка в ТКГ, журналист Сергей Гармаш.

"У [Владимира] Путина придумывали то одно, то другое. А сами они ни разу не подали свои списки ОБСЕ. Они не собираются никого обменивать. И гуманитарные вопросы, которые беспокоят нас – вернуть часть людей до Рождества домой – их не интересуют. Им даже "свои" люди не нужны", – сказал он.

Предыдущий обмен между Украиной и ОРДЛО состоялся в апреле 2020 года. Тогда из плена террористов освободили 20 украинцев. В свою очередь, украинская сторона передала 14 человек.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, Украина предложила боевикам обменять пленных до Рождества, 25 декабря.

В то же время, Кравчук отметил, что работа по обмену по формуле "всех на всех" ведется на различных уровнях, в том числе и в Офисе президента Украины.