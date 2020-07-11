А если серьезно, то все эти телефонные разговоры пятилетней давности и все, что происходит в украинской политике – не более, чем ширма и искусственное создание повода отвлечь народ от насущных и крайне важных проблем. Война не заканчивается, каждый день раненые, десятки убитых, искалеченных воинов. Борты с ранеными прибывают каждый день в прифронтовые госпиталя. Мало того, профессионалы военного дела и зарубежные эксперты уже фактически орут на весь мир о возможном вторжении и захвате оккупантами новых украинских территорий.

А это значит, что может повториться 14 год с небывалой силой с множеством жертв как военных, так и гражданских. А наши политики и чиновники играют в дурака, судят оппонентов, гоняются за активистами, волонтёрами и воинами, обвиняя во всех проблемах только патриотов. В стране бардак, безработица и хаос. Народ кормят устаревшими кремлевскими методичками, пошлыми сказками о том, что все ок товарищи, правильной дорогой идём, идиотов верящих в сериалы о простом парне-президенте все меньше и меньше, костяк из любителей Квартала, конечно же верен своему лидеру, но и они скорее всего, к зиме сойдут с дистанции, увидев новые платежки и цены в магазинах. Так что лето, море и мороженое, это хорошо, но послевкусие будет крайне неприятное.