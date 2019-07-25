"Россия с нами не воюет!" В Бердичеве избили бойца АТО: опубликовано видео

В городе Бердичев Житомирской области избили бывшего бойца АТО.

Видео инцидента опубликовал журналист Константин Андриюк. Конфликт произошел в ходе обсуждения войны на Донбассе.

Некий блогер Артур Сороченко не согласился с бойцом, что на востоке Украины есть войска Путина. "Россия с нами не воюет", - заявил он.

В ходе словесной перепалки бердичевлянин набросился с ударами на АТОшника, однако тот всячески избегал драки. Сообщается, что нападавший ранее был осужден.

Мужчина, на которого напали скриншот

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скриншот

скриншот

Колишнього бійця АТО побили за те, що він сказав, що воює проти Росії. Я спеціально вирізав цей уривок відео, щоб були докази, тримайте. Зробив це колишній засуджений, нині ютуб-блогер Артур Сороченко. Ось посилання на його ютуб-канал. Також там є це відео https://www.youtube.com/watch?v=KloZINRHtPQ з якого я і обрізав цей момент. Анонімно Опубликовано Muroslava Tselishcheva Четверг, 25 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре маршрутчик унизил бойца АТО, отказав ему в проезде по льготному удостоверению.

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