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"Россия с нами не воюет!" В Бердичеве избили бойца АТО: опубликовано видео

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В городе Бердичев Житомирской области избили бывшего бойца АТО.

Видео инцидента опубликовал журналист Константин Андриюк. Конфликт произошел в ходе обсуждения войны на Донбассе.

Некий блогер Артур Сороченко не согласился с бойцом, что на востоке Украины есть войска Путина. "Россия с нами не воюет", - заявил он.

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В ходе словесной перепалки бердичевлянин набросился с ударами на АТОшника, однако тот всячески избегал драки. Сообщается, что нападавший ранее был осужден.

Мужчина, на которого напали

Мужчина, на которого напали

скриншот

"Россия с нами не воюет!" В Бердичеве избили бойца АТО: опубликовано видео

скриншот

"Россия с нами не воюет!" В Бердичеве избили бойца АТО: опубликовано видео

скриншот

"Россия с нами не воюет!" В Бердичеве избили бойца АТО: опубликовано видео

скриншот

Колишнього бійця АТО побили за те, що він сказав, що воює проти Росії. Я спеціально вирізав цей уривок відео, щоб були докази, тримайте. Зробив це колишній засуджений, нині ютуб-блогер Артур Сороченко. Ось посилання на його ютуб-канал. Також там є це відео https://www.youtube.com/watch?v=KloZINRHtPQ з якого я і обрізав цей момент. Анонімно

Опубликовано Muroslava Tselishcheva Четверг, 25 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре маршрутчик унизил бойца АТО, отказав ему в проезде по льготному удостоверению.

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Место
Украина
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