Индустриальная России которую якобы оставил в наследство РФ Сталин, на самом деле была построена по лекалам и за деньги США.

Если вы откроете любой учебник или книгу по истории СССР, то везде будет словно под копирку написано, что Сталин провел индустриализацию.

Мифический герой - могучий и стойкий пролетарский советский народ вот так вот просто встал, и построил все заводы и фабрики посреди поля, с нуля.

И это после того, как большевики разворовали все, что было в казне Российской Империи.

После того, как героический пролетариат уничтожил, всю интеллигенцию, а с ними и инженеров со строителями.

Нет, ну если верить всему, что говорят на России то конечно безусловно это именно так, и чудеса случаются, но вот только в суровой реальности ничего подобного не было.

На самом деле индустриализацию СССР проводила третья сторона.

И кто же мог быть этой третьей стороной???

Германия?

Бывший индустриальный гигант находился под санкциями и никак стране советов помочь не мог.

Тогда кто?

США!

Практически все заводы, которые были построены в период с 1929 по 1939 год, были построены благодаря сотрудничеству с американскими компаниями.

При этом речь идет не о производстве шляп и сковородок.

Были построены такие важные промышленные объекты, как Харьковский, Челябинский и Сталинградский тракторные заводы, металлургические заводы в Магнитогорске и Запорожье, автозаводы в Москве и Горьком, а также Уралмашзавод, Магнитострой, Днепрогэс.

В феврале 1930 года советское правительство получило от Albert Kahn, Inc. целую программу промышленного строительства в Советском Союзе, известную в советской истории как индустриализация в СССР. Был подписан договор, согласно которому американцы получали пакет заказов на строительство промышленных предприятий стоимостью 2 млрд долларов. Речь в договоре шла о 571 промышленном объекте.

Уральский машиностроительный . По данному договору построили Уральский машиностроительный, который оснастили: Чугунолитейный цех оснастили оборудованием немецкой фирмы Krigar, а загрузка шихты осуществлялась кранами английской компании Sheppard. В сталелитейном цехе установили электропечи фирмы AEG, а также пескоструйные камеры и пилы Mars-Werke. Крупнейший в Европе кузнечно-прессовый цех Уралмаша был оснащен двумя парогидравлическими прессами немецких фирм Hydraulik, Schlemann и Wagner. Гордость завода механический цех № 1, насчитывал 337 станков, из них 300 были закуплены у буржуев .



Днепрогэс . Строительством Днепрогэс занималась американская инженерно-строительная фирма Cooper Engineering Company . Площадку под строительство готовила немецкая фирма Siemens, она же поставила электрогенераторы. Турбины Днепрогэса изготовила американская компания Newport News.

Сталинградский тракторный. Знаменитый Сталинградский тракторный (а по факту танковый) завод, был целиком построен в США, потом размонтирован и на 100 судах перевезён в СССР.

ГАЗ . Горьковский автозавод (ГАЗ) был построен американской компанией Austin.

АЗЛК - построен инженерами Форда

Магнитка - точная копия металлургического комбината в городе Гэри, штат Индиана, детище фирмы Arthur McKee.

Бакинские нефтепромыслы - осваивала компания Barnsdall.

Знаменитый Донбасс и Кузбасс - Stuart, James Cooke, Roberts Schaefer, Allen Garcia.

Всего за 10 лет американцы построили в СССР почти 1500 заводов и фабрик!

200 000 американских инженеров и техников приехали в СССР и строили то чем Сталин потом гордился многие годы.

Благодаря Albert Kahn Inc в СССР начали появляться свои инженеры.

Со стороны СССР в индустриализации принимал участие лишь рабы. Миллионная армия заключенных строили могущество Сталина. А десятки миллионов жертв Голодомора - стали заложниками счетов за индустриализацию, которые Сталину надо было покрыть.

При этом, буквально все эти предприятия были не промышленного, а военного назначения, чего не могли не знать в США.

Сталин уже тогда готовился к Мировой войне, и ему было нужно много-много танков для завоевания капиталистической Европы, а затем и мира.

Всего за 10 лет Россия с помощью США получила в руки пропуск не только в новую индустриальную эпоху, но и в элитный клуб крупнейших армий мира.

Если бы не США, у Сталина не было всех тех танков, самолетов, большую часть которых он бездарно подарил другим своим союзникам - немцам в 1941.

У него не было вообще металлургической промышленности, а соответственно не было бы и развития артиллерии и стрелкового оружия.

Смешно, но многие из этих заводов работали бы и сегодня, не разворуй их на металл предприимчивые нувориши.

Но дело тут даже не в этом.

США изначально не видели в России (СССР) врагов, и каждый раз становились той спасительной силой, которая спасала эту страну от неминуемой гибели.

Но об этом я расскажу уже в следующей, не менее занятной истории...

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