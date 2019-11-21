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21 ноября • обновлено в 16:38
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В России попытались объяснить пропажу трусов и унитазов с украинских катеров

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Федеральная служба безопасности России изъяла с захваченных в 2018 году возле Керченского пролива кораблей ВМС все оборудование и вооружение, поскольку они выступают вещественными доказательствами по делу.

Такое объяснение варварству россиян дал адвокат Николай Полозов, представляющий интересы украинских моряков, пишет ТАСС.

"Что касается оборудования, то оно демонтировалось еще зимой: радионавигационное оборудование, артиллерийские боеприпасы, личное стрелковое оружие моряков, некоторые их личные вещи, документы, компьютеры, телефоны были изъяты с кораблей. Многие из этих предметов остаются в качестве вещественных доказательств в уголовном деле", – поделился правозащитник.

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Полозов также рассказал о дальнейшей судьбе оборудования.

"До того, как дело будет передано в суд, судьбу вещественных доказательств определяет следователь и своим постановлением он может вывести из числа вещдоков все, что посчитает необходимым. В случае, если это дело будет подходить к какому-то финалу, надлежащее должностное лицо, будь то следователь или судья, должно будет определить дальнейшую судьбу вещественных доказательств", – пояснил он.

Полозов также напомнил, что Россия продолжает считать и вещественными доказательствами и сами корабли "Бердянск", "Никополь" и Яны Капу".

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Возвращение украинских кораблей Россией
Персона
Николай Полозов
Место
Украина
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