В России попытались объяснить пропажу трусов и унитазов с украинских катеров

Федеральная служба безопасности России изъяла с захваченных в 2018 году возле Керченского пролива кораблей ВМС все оборудование и вооружение, поскольку они выступают вещественными доказательствами по делу.

Такое объяснение варварству россиян дал адвокат Николай Полозов, представляющий интересы украинских моряков, пишет ТАСС.

"Что касается оборудования, то оно демонтировалось еще зимой: радионавигационное оборудование, артиллерийские боеприпасы, личное стрелковое оружие моряков, некоторые их личные вещи, документы, компьютеры, телефоны были изъяты с кораблей. Многие из этих предметов остаются в качестве вещественных доказательств в уголовном деле", – поделился правозащитник.

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Полозов также рассказал о дальнейшей судьбе оборудования.

"До того, как дело будет передано в суд, судьбу вещественных доказательств определяет следователь и своим постановлением он может вывести из числа вещдоков все, что посчитает необходимым. В случае, если это дело будет подходить к какому-то финалу, надлежащее должностное лицо, будь то следователь или судья, должно будет определить дальнейшую судьбу вещественных доказательств", – пояснил он.

Полозов также напомнил, что Россия продолжает считать и вещественными доказательствами и сами корабли "Бердянск", "Никополь" и Яны Капу".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Россия передала Украине корабли, захваченные вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года. Процедура передачи судов состоялась 18 ноября в 12:00 по киевскому времени.

Выяснилось, что Россия корабли прибыли в полуразобранном состоянии и без боевого запаса.

Моряки заявили, что с борта забрали даже их личные вещи.

Командующий ВМС Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне поснимали на кораблях плафоны, розетки и даже унитазы.

В ФСБ заверили, что судна отправили в "нормальном состоянии".

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