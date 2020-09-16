Россия пыталась блокировать переговоры по Донбассу, – участник ТКГ

Российские представители в составе Трехсторонней контактной группы 15 сентября снова пытались блокировать переговоры рабочей группы Минского переговорного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом OBOZREVATEL рассказал один из представителей ТКГ, куда входит Украина, Россия и ОБСЕ. По его словам, последние три месяца со стороны России часто блокируются переговоры, в целом их повестка дня не меняется.

"Уже три месяца одно и то же. Повестки дня переговоров, как таковой, нет. Обсуждаем все то же самое. Вчера (15 сентября. – Ред.) они снова блокировали переговоры. Думаю, сегодня ничего не изменится", – предположил он.

Напомним, что на прошлой встрече ТКГ, которая прошла 2 сентября в режиме видеоконференции, стороны договорились о:

полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня, все согласились с необходимостью продолжения соблюдения режима "тишины";

противоминной деятельности и координатах 19 приоритетных участков разминирования;

четырех очередных участках разведения сил и средств;

завершении процесса обмена списками для взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, на срочном заседании Трехсторонней контактной группы Украина согласилась проинспектировать вместе с представителями координатора от ОБСЕ участок позиций Вооруженных сил Украины около населенного пункта Шумы Донецкой области.