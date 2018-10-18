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''Россия, прощай!'' Гражданка РФ со скандалом сбежала в Украину

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Россиянка Мария Мотузная переехала из Барнаула в Киев из-за обвинений в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Дело на Мотузную завели за то, что она разместила картинки с изображением Иисуса на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Как написала сама Мотузная в Twitter, она не собирается просить в Украине политического убежища. Также девушка анонсировала пресс-конференцию по случаю своего переезда.

"Первое, что я увидела в Киеве. Всем спасибо, Россия, прощай", — подписала она фотографию изображения Иисуса в образе рок-звезды Джона Леннона.

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Уголовное преследование началось из-за обвинений Мотузной в сохранении изображений, "имеющих лингвистические признаки пропаганды превосходства европеоидной расы над негроидной". Также интернет-мэмы, опубликованные девушкой, имели "изображение гуляющего человека, похожего на Иисуса Христа, выпускающего через отверстие в ладони сигаретный дым".

За это девушку взялись судить сразу по двум статьям — за экстремизм и оскорбление чувств верующих, пишет "Медуза".

''Россия, прощай!'' Гражданка РФ со скандалом сбежала в Украину

Мария Мотузная

"Медуза"

Как писал OBOZREVATEL, ранее Мотузная предоставила доказательства "слива" администрацией "ВКонтакте" ее персональных данных спецслужбам.

Место
УкраинаКиев
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Эта шлюха на Медузу пашет,а побежала к рагулям,штаб квартира у них в проеболтии,навено филиал будет открывать на базе публичного дома.
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
А я сбегающим из рашки не очень верю. Им Украина безразлична.
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Medved George
Medved George
Почитал я троллей российских, мрак!!!!!! Их уже не вернуть в нормальное общество, или изолировать или.......! Склоняюсь к последнему! Взвойте рабы!
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Medved George, Ты то имбицил в нормальном обществе живешь?Вы же рагули пресмыкающиеся,мелкотравчатые бараны,залупа пиндосская защекой,а нас нормальных людей троллями обзываешь,у вас своеобразная реакция на неудобный вопрос,сам дурак,это по детски,по тупому,не аргументировано.Вы отрицаете очевидные вещи,даже когда обдрищите шаровары говорите шо это ржавчина.Вам говорят,что вы потеряли последнее,что есть у нормальной страны-суверенитет,но упорно это не признаете находясь под тотальным управлением пиндосов.Хотя ваши более продвинутые рагули типа Гордона четко говорит,лучше будем сосать американскую залупу,чем мирно жить с Россией,ну это ваше право конечно,только тогда не переводите стрелки,скажите честно,да мы рабы пиндосов и этим гордимся,они нас ебут но и сголоду сдохнуть не дадут,так что ты взвыло не в тему раболепное создание.
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