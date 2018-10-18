''Россия, прощай!'' Гражданка РФ со скандалом сбежала в Украину

Россиянка Мария Мотузная переехала из Барнаула в Киев из-за обвинений в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Дело на Мотузную завели за то, что она разместила картинки с изображением Иисуса на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Как написала сама Мотузная в Twitter, она не собирается просить в Украине политического убежища. Также девушка анонсировала пресс-конференцию по случаю своего переезда.

"Первое, что я увидела в Киеве. Всем спасибо, Россия, прощай", — подписала она фотографию изображения Иисуса в образе рок-звезды Джона Леннона.

Первое, что я увидела в Киеве

Всем спасибо, Россия, прощай) pic.twitter.com/K7FTJyBL3H — Frolová (@La72La) 17 октября 2018 г.

Уголовное преследование началось из-за обвинений Мотузной в сохранении изображений, "имеющих лингвистические признаки пропаганды превосходства европеоидной расы над негроидной". Также интернет-мэмы, опубликованные девушкой, имели "изображение гуляющего человека, похожего на Иисуса Христа, выпускающего через отверстие в ладони сигаретный дым".

За это девушку взялись судить сразу по двум статьям — за экстремизм и оскорбление чувств верующих, пишет "Медуза".

Мария Мотузная "Медуза"

я НЕ собираюсь просить полит убежище в Украине!!!! Не надо писать статьи с недостоверной информацией! Спасибо!!! — Frolová (@La72La) 17 октября 2018 г.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Мотузная предоставила доказательства "слива" администрацией "ВКонтакте" ее персональных данных спецслужбам.