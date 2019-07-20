"Россия пришла – дер*мо принесла!" В Крыму показали, во что превратили море оккупанты

В сети показали фото, на которых видно, во что превратили российские оккупанты море в аннексированном Крыму.

Так, блогер "RoksolanaToday&Крым" в своем Twitter выложила снимки популярных пляжей. Во-первых, они пустуют. Во-вторых, вода в море выглядит очень грязной. (Чтобы посмотреть изображения, доскролльте до конца страницы).

"Выброс в море был такой,что море похоже на болото. Это почти каждый день происходит", – отмечается в комментариях к снимкам из пляжа в поселке Утес.

Пустующий пляж в Крыму Twitter "RoksolanaToday&Крым"

"Россия пришла – дер*мо принесла!" – пишут местные жители.

Не менее плачевная ситуация и на пляже под названием "Татарка". Там можно увидеть засилье мертвых медуз, из-за чего запах стоит соответствующий.

Twitter "RoksolanaToday&Крым"

Twitter "RoksolanaToday&Крым"

Twitter "RoksolanaToday&Крым"

19 июля,сегодня

Так выглядит море в посёлке Утёс,набережная Выброс в море был такой,что море похоже на болото

Это почти каждый день происходит pic.twitter.com/8Gvv1nTkdy — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 19, 2019

Татарка полностью пустая и когда подъезжаешь за 150 метров пахнет неприятно

нашествие медуз pic.twitter.com/mehxUiJ1sW — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 19, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, жители аннексированного Крыма пожаловались на нищету и абсолютную незаинтересованность в культурном отдыхе туристов, которые приезжают на полуостров из России.

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