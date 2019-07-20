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"Россия пришла – дер*мо принесла!" В Крыму показали, во что превратили море оккупанты

5.2т Читать материал на украинском

В сети показали фото, на которых видно, во что превратили российские оккупанты море в аннексированном Крыму.

Так, блогер "RoksolanaToday&Крым" в своем Twitter выложила снимки популярных пляжей. Во-первых, они пустуют. Во-вторых, вода в море выглядит очень грязной. (Чтобы посмотреть изображения, доскролльте до конца страницы).

"Выброс в море был такой,что море похоже на болото. Это почти каждый день происходит", – отмечается в комментариях к снимкам из пляжа в поселке Утес.

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Пустующий пляж в Крыму

Пустующий пляж в Крыму

Twitter "RoksolanaToday&Крым"

"Россия пришла – дер*мо принесла!" – пишут местные жители.

Не менее плачевная ситуация и на пляже под названием "Татарка". Там можно увидеть засилье мертвых медуз, из-за чего запах стоит соответствующий.

"Россия пришла – дер*мо принесла!" В Крыму показали, во что превратили море оккупанты

Twitter "RoksolanaToday&Крым"

"Россия пришла – дер*мо принесла!" В Крыму показали, во что превратили море оккупанты

Twitter "RoksolanaToday&Крым"

"Россия пришла – дер*мо принесла!" В Крыму показали, во что превратили море оккупанты

Twitter "RoksolanaToday&Крым"

Как сообщал OBOZREVATEL, жители аннексированного Крыма пожаловались на нищету и абсолютную незаинтересованность в культурном отдыхе туристов, которые приезжают на полуостров из России.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
А это как? "..Высокое содержание кишечной палочки escherichia coli отмечается на многих одесских пляжах. Это указывает на то, что в море попадают фекальные или ливневые стоки в неочищенном виде. Основные причины: отсутствие канализации в с.Крыжановка, пос. Черноморка и других сателлитах Одессы на побережье Одесского залива; отсутствие действующей ливневой канализации в таких районах города как пос.Котовского, Фонтан и др…..; Запах мочи, которым иногда отдает морская вода, скорее всего, является результатом разложения циклических соединений азота."
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Купание на пляжах в Одессе приравнивается к уринотерапии!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
А это пропустило, чудо? "..Помимо Крымский мост, трасса "Таврида", Таврическая и Балаклавская ТЭС, аэропорт Симферополя,и других строительств, реализуются проекты по обновлению внешнего облика ряда курортных городов и поселков Крыма. реконструируют набережные и берегоукрепительные сооружения в Ялте, Симеизе, Евпатории, Коктебеле, Приморском, Саках, и других городах и посёлках. Характерно, например, что набережная Симеиза начала разрушаться еще в 1992 году, но никакого ремонта сооружений за эти годы произведено не было. Теперь на объект, включая проектные изыскания, было выделено 258 миллионов рублей. " ПОЭТОМУ И МНОГО ЗАБОРОВ!! Уничтожают грязные следы украинской оккупации!
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Сало Уронил
Сало Уронил
Ожидания роста турпотока в Крым на фоне отмены полетов в Грузию, похоже, оправдываются. За полгода в Крыму он вырос на 11% по сравнению с тем же периодом 2018 года. В Севастополе — на 23%. Вместо «Боржоми» и хачапури россиян ждут крымские вина и вареная кукуруза.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Сало Уронил, подними сало смаж очко и на бутылку. Разпетушился тут, Петушок)))
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Сало Уронил, ню-ню,мы тоже "свято верим" росстату.
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