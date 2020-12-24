Россия превратила Крым в военную базу, но есть ли там уже ядерное оружие? Эксклюзив

Высшие украинские должностные лица заподозрили, что Россия начала подготовку к размещению ядерного оружия в оккупированном ею Крыму. Но весьма осторожно отметили, что из-за строгой засекреченности данных точных доказательств пока что нет. Что касается Кремля, то страна-агрессор, разумеется, открыто об этом тоже никогда не заявляла. Впрочем, не было и опровержений.

Могла ли Россия тайно перевезти ядерное оружие на захваченные украинские земли – разбирался OBOZREVATEL.

В недавнем интервью турецким СМИ министр обороны Украины Андрей Таран сказал, что Россия начала подготовку к размещению ядерного оружия во временно оккупированном Крыму. По его словам, такой шаг несет угрозу не только для Украины, но и для ее государств-партнеров, в частности, и для Турции.

Месяцем ранее об этом также заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Мол, он не исключает, что "Россия может размещать ядерное оружие в оккупированном Крыму, хотя подтверждений этого факта у украинских властей нет".

На самом деле, дискуссии о наличии в Крыму ядерного оружия ведутся с 2015 года. Тогда в начале лета Россия объявила: если сочтет необходимым это сделать – то разместит. Вот точная цитата директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаила Ульянова: "Россия, безусловно, имеет право размещать, если потребуется, ядерные вооружения в любом месте на своей национальной территории, в том числе и на Крымском полуострове".

Это была реакция на слова тогдашнего министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что "размещение ядерного оружия в Крыму стало бы самым серьезным нарушением международных обязательств Россией, включая многочисленные договоры, в том числе о нераспространении ядерного оружия".

Уже в 2016 году на полуострове замечали ракетные установки, которые могут транспортировать ядерные заряды. Ряд авторитетных военных экспертов (в том числе российских) заявил: скорее всего, ядерное оружие в Крыму уже есть.

Например, эксперт по вопросам Крыма Андрей Клименко утверждал, что по данным его источников, в районе советской базы хранения ядерного оружия Кизил-Таш, которая находится в горах между Судаком и Феодосией, фиксируется повышенная активность.

Кроме этого, по его словам, в Крым прилетело два полка стратегических бомбардировщиков, а также завезены ракетные комплексы "Искандер" и комплексы берегового базирования "Бастион", которые являются носителями ядерного оружия.

Российский эксперт Павел Фельгенгауэр считает: если в Крыму есть российские силы, значит, там есть и тактическое ядерное оружие. Но информация крайне засекречена и вполне вероятно, что Кремль никогда не станет подтверждать этот факт.

С таким тезисом согласились эксперты, с которыми пообщался OBOZREVATEL. Мол, скорее всего, Россия действительно могла завезти в Крым ядерное оружие, но так как информация засекречена, а на самом полуострове нет никакого мониторинга международных структур, то ее подтвердить на 100% никто не сможет.

"Инфраструктура оккупированного Крыма приспособлена для размещения там оружия массового поражения и удалось ли России модернизировать ее – неизвестно. Работы такого рода имеют гриф соответствующей секретности. Это военная тайна, которую не разглашают. Разведка должна провести ну очень серьезную работу по добыче подобного рода фактов, чтобы подтвердить ее", – рассказал украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он уверен: если россияне ставили перед собой задачу разместить и применять оружия массового поражения, то шести лет им бы полностью хватило для восстановления всей инфраструктуры и объектов.

"Тем более, что в 2015 году президент России Владимир Путин официально признавая участие России в оккупации Крыма, упомянул, что в этом процессе обсуждался вопрос об использовании оружия массового поражения, если операция пойдет каким-либо образом не в его пользу", – добавил Коваленко.

Эксперт отметил, что невозможно быть на 100% уверенным, что ядерное оружие уже есть в Крыму. Однако учитывая планы и риторику Кремля, это рано или поздно произойдет.

"Крым превращается в официальную военную базу, а не в какую-то туристическую Мекку или территорию для повышения благосостояния местных. Россия уже разместила на полуострове серьезные группировки войск, ВКС РФ, системы ПРО, способные покрывать воздушное пространство до Румынии и полностью до черноморского плацдарма, зенитно-ракетные комплексы... Об этом же говорит и присутствие таких элементов, как подводные лодки "Варшавянка" с крылатыми ракетами "Калибр", способными по дальности поражения достигать, например, Киева", – рассказал он.

Российский адвокат и политик Марк Фейгин отметил, что "ни один военный эксперт не скажет со 100% вероятностью, что да, Россия доставила в Крым ядерное оружие". По его словам, данные предельно засекречены и можно только предполагать, что ядерное оружие в Крыму есть.

"Тем более, что Кремль нацелен на поддержание паритета с НАТО в регионе. Наверняка, в Турции на одной из баз Альянса ядерные заряды есть. К тому же, есть риторика, что война за Крым неизбежна, его попытаются вернуть обратно в Украину, агрессивные действия со стороны стран НАТО, активность Турции в Закавказском регионе и Причерноморье тоже вызывает опасения у Кремля", – сказал он.

Однако факт остается: Россия давно превращает Крым в военную морскую базу и наращивает там свой военный потенциал. Украина и ее международные партнеры не могут игнорировать действия агрессора, который угрожает безопасности давно уже не одной страны, а целого континента.