Россия превратила Крым в "срачник": фанат Путина пожаловался на понаехавших

В оккупированном Россией Крыму назрели проблемы, которые местные "власти" не могут разрешить. А "понаехавшие" россияне после увиденного "срачника" могут и вернуться снова на отдых.

Об этом в блохе на "Эхо Москвы" написал крымский блогер и сторонник аннексии Крыма Александр Горный. Он указал, что в разгар сезона полуостров встречает российского туриста высокими ценами и плохим сервисом.

"Что нам готовит нынешний туристический сезон? Однозначно рост цен на все. Местные торгаши увидев табуны материковых россиян несущихся на крымские курорты решили заработать, да так, что многие туристы в следующем году однозначно не поедут, если откроют Турцию и Европу. Крымский срачник с запахом шаурмы и чебуреков, сливающимся в море дерьмом – запомнится многим", – написал он.

Горный указал, что пока у власти находятся оккупанты, то украинский полуостров и далее будет "превращаться в гадюшник, застроенный шалманами".

"Посмотрите на Феодосию. Город и феодосийский район, куда входит Коктебель просто уничтожили за последнее время. Нынешний ситиманагер редкостный олень. Все это понимают, включая Аксенова (Сергей Аксенов, "глава" Крыма – Ред.), но ситуация зависла. Почему? Ответ простой – по качану и по капусте", – добавил он.

Также блогер отметил, что за последний месяц цена на топливо в Крыму выросла до 53-54 рублей (более 20 грн) за литр 95-го бензина.

Цены на топливо в Крыму "Эхо Москвы"

Как сообщал OBOZREVATEL, российский блогер Илья Варламов проверил, сколько стоит отдых в оккупированном Крыму и выяснил, что это в разы дороже, чем в Европе и даже ОАЭ.