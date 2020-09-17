РФ совершила преступление в Крыму, которое привело к катастрофе с водой, – активистка

Российские оккупанты умышленно забирают питьевую воду у крымчан, перепрофилируя ее на военные базы, промышленные объекты и бизнес.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала крымский журналист, активистка Лариса Волошина. По ее словам, они опустошили экологическую и водную систему Крыма, из-за чего, в том числе, высохло Симферопольское водохранилище.

"С самого начала аннексии Крыма оккупанты по-хищнически добывают воду из подземных природных хранилищ. Эту артезианскую воду, которая является основой для горных рек и подземных вод, они используют на военные и промышленные нужды. Экосистема изменена и это преступление привело к катастрофе", – подчеркнула она.

По словам Волошиной, проблемы с водой на полуострове были созданы оккупантами намеренно хотя бы потому, что из-за высокой цены россияне отказались ставить опреснители для морской воды.

"Хотя сначала они уверяли, что украинская вода им не нужна, но оказалось, что опреснители – это дорого. Когда артезианской воды не стало, а кое-где на поверхности начала подниматься морская соленая, оккупанты начали обвинять во всем Украину. Грозили судом, на что в ООН им сказали: это Россия должна нести ответственность и должна сама обеспечить Крым водой", – подытожила активистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 7 сентября в Крыму ввели почасовое снабжение питьевой воды. Жители Симферополя, Бахчисарая и еще 39 близлежащих населенных пунктов получают ее только утром и вечером.