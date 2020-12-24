Министр обороны Украины Андрей Таран в интервью турецким СМИ рассказал, что на территории аннексированного Крыму Россия готовится разместить ядерное оружие. – ред.

Инфраструктура оккупированного Крыма приспособлена для размещения оружия массового поражения. Но момент развала Союза она была заброшена, находилась в крайне удручающем состоянии. Чтобы размещать там подобные вооружения, необходимы серьезные вливания и модернизация.

Но что там из этого делалось – неизвестно. У работ такого рода гриф соответствующей секретности. Это военная тайна, которую не разглашают. Разведка должна провести ну очень серьезную работу по добыче подобного рода фактов.

Но если россияне ставили перед собой задачу о размещении и применении оружия массового поражения, то шести лет им бы полностью хватило для восстановления всей инфраструктуры и объектов.

В 2015-м году президент России Владимир Путин, официально признавая об участии России в оккупации Крыма, упомянул, что в этом процессе обсуждался вопрос об использовании оружия массового поражения, если операция пойдет каким-либо образом не в его пользу.

С учетом того, что Крым превращается в официальную военную базу, и ни в какую там не туристическую мекку или же в другую область для повышения благосостояния для местных, конечным результатом будет являться размещение там ядерного оружия. Уже сейчас Россия разместила на полуострове серьезную группировку войск, систем ПВО, способных покрывать воздушное пространство вплоть до Румынии и полностью черноморского плацдарма, зенитно-ракетных комплексов и присутствие таких элементов, как подводные лодки "варшавянка" с крылатыми ракетами "калибр", способные по дальности поражения достигать, например, Киева.

Есть ли там ядерное оружие уже сейчас, 100-процентной уверенностью сказать нельзя. Но с учетом планов Кремль – этот день наступит.

Тем более, что сейчас очень широко обсуждается проблематика водоснабжения Крыма. Значительная часть пресной воды непосредственно для крымского населения есть, и в достаточном количестве, но ее перенаправляют на военные объекты. Напомню, на объекты, которые были заброшены еще с 90-х годов.

И если их сейчас восстанавливают, значит ими же наращивается потребление пресной воды. То есть тот потенциал, который закладывали в Крым 40-50 лет назад – на сегодня возвращается, в том числе и в вопросе наличия ядерного оружия.

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