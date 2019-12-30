Главная Новости
30 декабря • обновлено в 09:15
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Россия выдвинула Украине наглое требование после обмена пленными

12.9т
Читать материал на украинском

В России потребовали, чтобы после обмена пленными с "Л/ДНР", который состоялся 29 декабря, Украина закрепила в Конституции особый статус Донбасса.

С соответствующим заявлением выступил представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов, передает ТАСС.

"Это шаг к дальнейшей реализации всего комплекса гуманитарных и политических мер, которые зафиксированы в Минских договоренностях. Надеемся, что теперь Киев сможет перейти к реализации своих политических обязательств по согласованию в контактной группе всех правовых аспектов особого статуса Донбасса, в том числе по закреплению данного статуса в Конституции", – высказался он.

Новости
"Постоянный особый статус Донбасса": Путин призвал изменить Конституцию Украины

Россия выдвинула Украине требование после обмена

Россия выдвинула Украине требование после обмена

Кроме того, Грызлов подчеркнул, что Киев взял на себя обязательство не преследовать освобожденных лиц.

"В рамках этого соглашения стороны обязались завершить процедуры помилования и не возобновлять преследование лиц, которые будут освобождены. Киев гарантировал "процессуальную очистку" для тех из них, кому еще не вынесен приговор суда", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL,29 декабря, состоялся большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы 124 удерживаемых лица. В Украину вернулись 76 человек.

Пленных в аэропорту "Борисполь" лично встречал президент Влдаимир Зеленский.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Обмен пленными
Персона
Борис Грызлов
Место
Россия
Теги
обмен Донбасс
Поделиться в Facebook
18
Комментарии
182
40
Смешно
11
Интересно
11
Печально
43
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
1. Москва стала Третьим Римом без руины. 2. Москва преодолела Смуту без руины. 3. Москва переломила ход Второй мировой во.йны без руины. 4.Москва восстановилась после 91-го без руины)) А что сделала руина??
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
на х пошли кокошня
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Путин, а Путин, ну скажи ты ему, что про это договора не было, а то он: пасть порву, пасть порву ...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги