Россия выдвинула Украине наглое требование после обмена пленными

В России потребовали, чтобы после обмена пленными с "Л/ДНР", который состоялся 29 декабря, Украина закрепила в Конституции особый статус Донбасса.

С соответствующим заявлением выступил представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов, передает ТАСС.

"Это шаг к дальнейшей реализации всего комплекса гуманитарных и политических мер, которые зафиксированы в Минских договоренностях. Надеемся, что теперь Киев сможет перейти к реализации своих политических обязательств по согласованию в контактной группе всех правовых аспектов особого статуса Донбасса, в том числе по закреплению данного статуса в Конституции", – высказался он.

Россия выдвинула Украине требование после обмена

Кроме того, Грызлов подчеркнул, что Киев взял на себя обязательство не преследовать освобожденных лиц.

"В рамках этого соглашения стороны обязались завершить процедуры помилования и не возобновлять преследование лиц, которые будут освобождены. Киев гарантировал "процессуальную очистку" для тех из них, кому еще не вынесен приговор суда", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL,29 декабря, состоялся большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы 124 удерживаемых лица. В Украину вернулись 76 человек.

Пленных в аэропорту "Борисполь" лично встречал президент Влдаимир Зеленский.

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