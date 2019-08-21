Много уже было сказано, как Россия поддерживает "молодые республики", но показать вот это я просто обязан. Внеочередной гуманитарный конвой, который отправила РФ в начале месяца предоставил очень много новых боеприпасов и техники "армии ДНР".

Сейчас мы рассмотрим один образец оружия, который РФ поставляет боевикам "ДНР".

Российское вооружение

Российское вооружение

Реактивный пехотный огнемет "Шмель" разработан АО "Конструкторское бюро приборостроения" им.академика А.Г.Шипунова, Россия, город Тула в 1970 году, одноразового использования, заряжанию заново не подлежит. "Шмель" предназначен для поражения укрытых огневых точек, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, уничтожения живой силы. Прицельная дальность стрельбы огнемёта с диоптрическим прицелом - 200 м. По фугасному воздействию 93-мм калибр огнемёта на основные виды целей не уступает 122 - 152-мм артиллерийским снарядам. Известен по войне в Афганистане как "Шайтан-труба".

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Уничтожает всё живое в объёме до 80 м³. Площадь поражения: на открытой местности - от 50 м², в замкнутом пространстве - до 80 м². Стрельба возможна по амбразурам ДОТов (долговременных огневых точек).

Пример попадания в один из ДОТов вооружённых сил Украины.

Российское вооружение

В 2011 году российская армия приняла на вооружение новый огнемет "Шмель-М", который заменил обычный "Шмель". В связи с этим РФ и отправляет на Донбасс списанное оружие и боеприпасы, чтобы как можно дольше затянуть эту войну. На самом деле в "ДНР" нет ни техники, ни оружия с боеприпасами, ничего нету, чтоб вести боевые действия. Только при помощи "дружественной" страны под названием "RUSSIA" у нас сложилась такая ситуация в Донецкой и Луганской областях Украины в 2014 году!

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