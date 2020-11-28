Россия посадила схваченного "ДНРовцами" украинца на 10 лет: его жена обратилась к Зеленскому

Украинца Александра Марченко, которого в 2018 году незаконно задержали боевики "ДНР" и передали на территорию России, приговорили к 10 годам заключения.

Об этом в Facebook сообщила жена заключенного Екатерина Марченко. "Мы знали, что оправдательный приговор невозможен, но все равно надеялись на чудо", – написала она.

Женщина обратилась к власти, в том числе – президенту Владимиру Зеленскому. "Наши родные очень нуждаются в вашем участии в их судьбах, потому что самостоятельно им не преодолеть репрессивную систему Российской Федерации", – отметила Екатерина Марченко.

"Радио свобода" передает, что случай Марченко отличается тем, что боевики вооруженной группировки "ДНР" передали заложника следователям РФ.

Его схватили в декабре 2018-го во время поездки в Донецк и позже передали ФСБ на границе, после чего в РФ ему оформили административный арест за якобы незаконную работу в России. Затем против украинца возбудили уголовное дело по статье о контрабанде оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее незаконно осужденного в России Александра Шумкова, бывшего охранника экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша, избил охранник колонии.