Россия поможет? Террористы "Л/ДНР" запаниковали из-за коронавируса

Подконтрольные России боевики террористических "Л/ДНР" на Донбассе признались, что у них нет лабораторий, где можно было бы определять, не заразился ли больной смертельным китайским коронавирусом.

Об этом заявил представитель так называемого "министерства здравоохранения ДНР" Дмитрий Клишкан сепаратистскому изданию, передает Униан.

По его словам, в случае возникновения угрозы и необходимости госпитализации, больных будут отправлять в российские больници.

Боевики признались, что им негде определять коронавирус

"Есть договоренность с коллегами из России, в случае возникновения подозрения на новый коронавирус мы будем ходатайствовать о проведении таких исследований на базе "Роспотребнадзора", – сказал он.

При этом добавил, что ближайшая подходящая лаборатория расположена в Ростове-на-Дону.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший командир террористов "ДНР" на Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков) начал разводить в сети панику, утверждая, что они могут быть разгромлены на Донбассе.

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