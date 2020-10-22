Россия почему-то не торопится поставлять свою хвалению вакцину в ОРДЛО.

В "министерстве здравоохранения ЛНР" заявили, что Россия не даст "республикам" свою вакцину от ковида. Ни бесплатно, ни за деньги.

Одно из двух - или у России есть вакцина, и ее просто пожалели для Донбасса, который якобы "спасают и защищают". Или никакой вакцины просто не существует, и давать просто нечего. А Медведчук пиарит пустышку.

Ещё смешнее, что на фоне этих заявлений проявляются новости о том, что Швейцария подарила ДНР 20 тысяч тестов.

Выходит, проклятая Европа дарит Донбассу экспресс-тесты просто так, а братушки из России помогать отчего-то не торопятся.

Подробнее разбираю ситуацию на видео