Россия подставила "Л/ДНР". На этот раз с вакциной и тестами

Денис Казанский Общество 20:41, 22.10.2020 Обновлено: 20:42, 22.10.2020

Россия почему-то не торопится поставлять свою хвалению вакцину в ОРДЛО.

В "министерстве здравоохранения ЛНР" заявили, что Россия не даст "республикам" свою вакцину от ковида. Ни бесплатно, ни за деньги.

Одно из двух - или у России есть вакцина, и ее просто пожалели для Донбасса, который якобы "спасают и защищают". Или никакой вакцины просто не существует, и давать просто нечего. А Медведчук пиарит пустышку.

Ещё смешнее, что на фоне этих заявлений проявляются новости о том, что Швейцария подарила ДНР 20 тысяч тестов.

Выходит, проклятая Европа дарит Донбассу экспресс-тесты просто так, а братушки из России помогать отчего-то не торопятся.

Подробнее разбираю ситуацию на видео

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