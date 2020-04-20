Россия подло отомстила Украине за правду о COVID-19 в Крыму и на Донбассе

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России заблокировал на территории страны сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины из-за новостей о сокрытии информации о больных COVID-19 в оккупированных Крыму и на Донбассе.

Об этом сообщили на сайте пресс-службы Минреинтеграции 20 апреля. Россию якобы обеспокоила информация о том, что тестирование на коронавирус проходят только "чиновники" оккупированных территорий.

"Претензии вызвала новость о сокрытии больных COVID-19 в Крыму и на Донбассе. Россию обеспокоили данные с временно оккупированных ею украинских территорий о дефиците тестов, о том, что проверки там проходят только "чиновники" российских оккупационных администраций и военные, о том, что пациентам с соответствующими симптомами там ставят диагноз ОРВИ, а от врачей берут обязательство о неразглашении реальной ситуации", – говорится в сообщении.

В Минреинтеграции отметили, что Роскомнадзор и Генпрокуратура РФ продолжают игнорировать информацию о летальных случаях в ОРДЛО и информацию от представителей оккупационной администрации в Крыму о том, что российское Минобороны планирует зараженных коронавирусом военных размещать в Севастополе.

"Уверены, что сокрытие российской оккупационной властью в Донецкой и Луганской областях и в Крыму реальных данных по заболеваемости коронавирусом – лишь повод для блокирования сайта нашего Министерства. Главными факторами таких действий является абсолютно конкретная позиция относительно незаконных действий страны-агрессора на украинском территориях, пренебрежение нормами международного права ... и т.д.", – отметили в ведомстве.

Кроме того, там отметили, что ситуация с сайтом Минреинтеграции Украины – это первый случай блокировки Генпрокураторой РФ государственного сайта другой страны.

Напомним, ранее в Минреинтеграции заявили, что на неподконтрольной Украине территории Донбасса и в оккупированном Крыму террористы скрывают смерти от COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, на временно оккупированной террористами "ДНР" территории Донецкой области возбуждено первое уголовное дело против врача по подозрению в массовом заражении людей коронавирусом.