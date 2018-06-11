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Россия закрыла границу для автомобилей из Украины: названа причина

24.3тЧитать новость на украинском

Российская сторона перестала пропускать через границу грузовики и легковые автомобили из территории Украины.

Как сообщает Госпогранслужба, предварительной причиной непропуска и возврата автомобилей в РФ назвали якобы усиленный контроль перед празднованием Дня России.

В частности, скопление грузовиков на выезд из Украины наблюдается перед КПП "Сеньковка" в Черниговской области. По состоянию на 12:00 в очереди было 85 грузовых автомобилей, 40 из которых оформили украинские пограничники.

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"За прошедшие сутки и сегодня утром сотрудники Федеральной пограничной службы РФ в российском пункте пропуска "Нехотеевка", что напротив пункта пропуска "Гоптовка", не пропустили на территорию РФ и без каких-либо объяснений вернули в сторону Украины более 100 легковых автомобилей украинской регистрации с гражданами Украины", - сообщили в Госпогранслужбе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 марта из-за сбоя программного обеспечения Россия частично ограничила въезд фур со стороны Харьковской и Сумской областей.

Место
Украина
Объект
Россия
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