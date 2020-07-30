Россия отправила "гумконвой" в оккупированные Луганск и Донецк

В Луганск прибыла автомобильная колонна МЧС России с "гуманитарной помощью" для жителей самопровозглашенной "Луганской народной республики".

Об этом рассказали в пресс-службе "МЧС ЛНР". В ее составе якобы медикаменты для жителей оккупированной территории.

"Автомобили 97-го гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли в Луганск", – заявили в пресс-службе.

Кроме того, Россия якобы отправила "гуманитарный комвой" и в так называемую ДНР. В состав "гумконвоя" вошла "помощь" в виде медикаментов и медицинского имущества. Разгрузка состоится на складах хранения в оккупированном Донецке.

"В ДНР прибыл 97-й по счету гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации", – сказано в сообщении.

В "ДНР" указали, что это 97-й по счету гумконвой за время конфликта на Донбассе. В предыдущий раз белые грузовики из России приезжали в Донецк и Луганск 19 декабря 2019 года. Тогда украинской стороне, как и в предыдущие разы, не дали ознакомиться с содержанием груза.

Таким образом, этот российский "гуманитарный конвой" стал первым за время пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская сторона Общего центра по контролю и координации заявила, что Россия под видом гуманитарных конвоев поставляет на оккупированные территории Донбасса оружие и технику. После этого террористы устраивают обстрелы не только украинских позиций, но и мирных поселений.

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