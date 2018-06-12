"Россия, остановись!" Под Донецком сожгли чучело Путина: опубликованы фото

В подконтрольном Украине городе Мирноград Донецкой области несколько десятков активистов провели акцию против российской агрессии на Донбассе.

Как сообщают "Новости Донбасса", молодые люди провели марш "Россия - остановись", в ходе которого сожгли чучело президента РФ Владимира Путина.

Активисты заявили, что таким образом хотели еще раз показать - жители Донбасса выступают против российской агрессии. Также они призвали представителей мирового сообщества отказаться от поездки на чемпионат мира по футболу, который начнется в России 14 июня.

В мероприятии приняли участие представители "Национального корпуса", а также общественных организаций "Патриоты украинского Донбасса" и "Типичный Мирноград".

Организаторы подчеркнули, что специально провели акцию во вторник, поскольку 12 июня отмечается день России.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне журналист высмеял празднование дня России в "ДНР".