"Россия, остановись!" Под Донецком сожгли чучело Путина: опубликованы фото

В подконтрольном Украине городе Мирноград Донецкой области несколько десятков активистов провели акцию против российской агрессии на Донбассе.
Как сообщают "Новости Донбасса", молодые люди провели марш "Россия - остановись", в ходе которого сожгли чучело президента РФ Владимира Путина.
Активисты заявили, что таким образом хотели еще раз показать - жители Донбасса выступают против российской агрессии. Также они призвали представителей мирового сообщества отказаться от поездки на чемпионат мира по футболу, который начнется в России 14 июня.
В мероприятии приняли участие представители "Национального корпуса", а также общественных организаций "Патриоты украинского Донбасса" и "Типичный Мирноград".
Организаторы подчеркнули, что специально провели акцию во вторник, поскольку 12 июня отмечается день России.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне журналист высмеял празднование дня России в "ДНР".
Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.