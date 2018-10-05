''Россия, не Россия... Война - это такое!'' Прихожане Почаевской лавры вступились за МП

Прихожане Свято-Успенской Почаевской лавры (УПЦ МП) не собираются менять храм и продолжат его посещать после предоставления Томоса Украине.

"Я как ходил, так и буду ходить в Московский патриархат. Политика не играет никакой роли. Там - Россия, не Россия. Это вера, а то что война на Востоке, это такое", - отметил один из верующих перед входом в монастырь в интервью DW Ukrainian.

Такого же мнения придерживается и Ксения, паломница из Полтавы. В частности, она рассказала: "Мои родители ходили в храмы Московского патриархата. Мы тоже. Политика не может влиять на выбор людей".

Один из монахов, слушая вопросы по автокефалии для Украины, только улыбался.

"Как дадут, это руководство церковное, тогда будем что-то говорить", - ответил он, добавив, что "здесь никто Томоса не боится".

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриарх Варфоломей назначил своих экзархов в Киеве в лице епископов из США и Канады для подготовки к предоставлению УПЦ КП автокефалии.

Сразу после этого РПЦ заявила, что ее отношения с Константинополем зашли в тупик, а над всем православным миром нависла "реальная угроза".

Тем временем предстоятель УПЦ КП Филарет выразил уверенность в том, что единая поместная церковь в Украине будет создана до конца 2018 года.

23 сентября Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что Украина получит автокефалию в ближайшее время, потому что "это ее право".