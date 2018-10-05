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''Россия, не Россия... Война - это такое!'' Прихожане Почаевской лавры вступились за МП

2.1тЧитать материал на украинском

Прихожане Свято-Успенской Почаевской лавры (УПЦ МП) не собираются менять храм и продолжат его посещать после предоставления Томоса Украине.

"Я как ходил, так и буду ходить в Московский патриархат. Политика не играет никакой роли. Там - Россия, не Россия. Это вера, а то что война на Востоке, это такое", - отметил один из верующих перед входом в монастырь в интервью DW Ukrainian.

Такого же мнения придерживается и Ксения, паломница из Полтавы. В частности, она рассказала: "Мои родители ходили в храмы Московского патриархата. Мы тоже. Политика не может влиять на выбор людей".

''Россия, не Россия... Война - это такое!'' Прихожане Почаевской лавры вступились за МП
''Россия, не Россия... Война - это такое!'' Прихожане Почаевской лавры вступились за МП

Один из монахов, слушая вопросы по автокефалии для Украины, только улыбался.

''Россия, не Россия... Война - это такое!'' Прихожане Почаевской лавры вступились за МП

"Как дадут, это руководство церковное, тогда будем что-то говорить", - ответил он, добавив, что "здесь никто Томоса не боится".

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Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриарх Варфоломей назначил своих экзархов в Киеве в лице епископов из США и Канады для подготовки к предоставлению УПЦ КП автокефалии.

Сразу после этого РПЦ заявила, что ее отношения с Константинополем зашли в тупик, а над всем православным миром нависла "реальная угроза".

Тем временем предстоятель УПЦ КП Филарет выразил уверенность в том, что единая поместная церковь в Украине будет создана до конца 2018 года.

23 сентября Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что Украина получит автокефалию в ближайшее время, потому что "это ее право".

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
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Моня
Моня
".. Ми вже почали жити як в Европi, бо нашi зарплати та цiни в магазинах майже такi самi як в нашiх захiдних партнерах..", - А.Турчинов
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Мир Миру
Мир Миру
Прихожане пусть и дальше ходят в намоленные места. А с церковнослужителями проведут соответствующие беседы и вывески МП снимут, конечно.
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Dmitrovich Dmitro
Dmitrovich Dmitro
Пусть едут в ОРДЛО и любят там всех изнутри. Там собирают самый миролюбивых, самых счастливых и честных. Там собирают элиту генофонда, которые живут по 10 заповедях. Не пьют, не воруют, не убивают. Рай для прихожан Московского Патриархата. Там Российские ценности и любовь ко всему миру. Там люди думают о любви.
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