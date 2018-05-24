Александр Турчинов заявил, что на Донбассе наблюдается рекордное за последнее время количество обстрелов, что может свидетельствовать о подготовке к масштабным военным действиям со стороны России. – Ред.

Дело в том, что логика, которой сейчас (повторяю - сейчас) руководствуется власть РФ, не подразумевает широкомасштабных военных действий. Так, в ст.5 ее Военной Доктрине отражена приверженность к использованию военных мер только после исчерпания возможностей применения политических, дипломатических, правовых, экономических, информационных и других инструментов ненасильственного характера. А невоенные способы еще далеко не исчерпаны.

Хочу подчеркнуть, что характерными чертами современных военных конфликтов является использование комплексное применение военной силы, политических, экономических, информационных и иных мер невоенного характера, реализуемых и широким использованием протестного потенциала и Сил специальных операций. Вам это ничего не напоминает, если проанализировать обстановку, которая сейчас складывается внутри страны?

Зачем проводить военную операцию, тратить ресурсы, личный состав и подпадать под новые жесткие санкции, еслитех же целей можно добиться с помощью подрывных действий, пропаганды и коррупции, которая является универсальным механизмом разрушения в современном мире (Кстати, такие же методы используются и в отношении стран Запада). Это одна из задач гибридной войны, которую ведет РФ против нашей страны. Это первое.

Второе. Кремльне откажется от дальнейшей попеременной эскалации и деэскалации обстановки на Востоке страны.Метод принуждения или процесс силового убеждения, который они применяют, будет использоваться и дальше. Так, разница между принуждением и применением грубой силы заключается не столько в инструментах, сколько в намерениях. Вот они нас и пугают, что применят военную силу, добиваясь, чтобы власть Украины начала принимать выгодные для РФ шаги. К большому сожалению, наши политики иногда "ведутся" на это (будем надеется, что только в качестве информационного повода для новостных лент). Мы уже 4 года строим свои Вооруженные Силы и они находятся в том состоянии, что способны дать жесткий отпор в случает прямой вооруженной агрессии.

И третье. Лично меня сейчас очень беспокоит, что происходит на Мариупольском направлении. Керченский мост достроили, проход наших кораблей идущих из/в порт Мариуполь затруднен. Отдельные рыболовные суда стали задерживать без объяснения причин. Начали наращивать свои силы в Ейске (российская военная база), как это было во время конфликта вокруг острова Тузла, причем ударными подразделениями. Без усиления нашей военной составляющей, не только на сухопутной территории, но и в морской зоне, уже не обойтись. И командование Объединенных Сил должно на это обратить внимание. Вот тут как раз и пригодится т.н. "москитный флот".

Вывод: Все эти действияКремль предпринимает для того, чтобы не дать выйти Украине из зоны своего политического, экономического и военного влияния, не допустить вступление в НАТО.

И последнее. Власти РФ будут делать все возможное, чтобы достигнуть своихполитических целей с помощью военной компоненты и экономические потери, которые несет Россия в результате санкций, их не остановит. Поэтому у Украины нет другого выхода, как экономический подъем и совершенствование сектора обороны и безопасности.