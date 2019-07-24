Россия не хочет договариваться с Украиной: Портников указал на важный нюанс

Россия не хочет договариваться о мире с Украиной и чем дальше она ждет, тем меньше шансов остается на мирное сосуществование.

Такое мнение выразил журналист Виталий Портников UKRLIFE.TV. Он добавил, что при этом в Украине на самом деле не так много людей, которые готовы бороться за национальную идею. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

"Это же касается и людях, которые придерживаются пророссийской позиции. Я считаю, что чем дольше они будут тянуть со своими договоренностями о своем будущем – территориальном, национальном, тем меньше места останется для русской идеи в Украине", – сказал он.

Портников добавил, что разговаривать с Украиной не хочет и президент России Владимир Путин.

"Они с украинцами борются так, будто здесь можно устроить Россию на всей территории, а это невозможно", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников рассказал, чего ожидать Украине после выборов в Раду.

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