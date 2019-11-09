"Россия – наш брат!" Украинцы оскандалились опросом о войне

Украинская блогер Мария Мадзигон провела опрос на Майдане Незалежности об отношении молодых людей к войне на Донбассе, России, политике Зеленского и принадлежности Крыма. Ответы молодежи вызвали гнев сети.
Соотвествующее видео выложил на своей странице в Facebook шоумен Дмитрий Чекалкин, отметив, что "с такими амебами, нам и врагов не нужно" (чтобы посмотреть видео доскролльте доконца).
"Эти люди живут рядом с нами. Какой кошмар! Это и есть вы, 73%, которым только и надо удовлетворить свои инстинкты. Стыд. С такими амебами нам и врагов не нужно. Их не интересует не только политика, их несет течение и им пофиг куда оно плывет. Не странно, что уничтожают памятники воинов АТО, это и есть та самая - внутренняя биомасса", - написал Чекалкин.
Скриншот
Так, Мадзигон задавала вопросы о военных действиях и России. Она спрашивала: "У нас на Востоке военные действия, как вы к этому относитесь? И кто для вас Россия?"
"Негативно, конечно. Россия – это, вообще, наш брат. Я считаю, что наши страны должны дружить. Нет такого, как война между нами. Я против этого", – ответила девушка из Ковеля, добавив, что устала от войны.
"Чей Крым вообще?", – задала вопрос Мадзигон.
"Я даже не скажу. Это должны решать те, кто там живет, как им ближе", – сказала она.
"Я общалась с родственниками и близкими людьми Небесной сотни. Интересно, как бы они отреагировали, если бы услышали, что Крым, типа, российский, и вообще, "мы тут устали в Ковеле от войны". Вообще удивлена, не думала, что Ковель устал от войны", – заявила блогер.
Другая девушка на вопрос об отводе войск на Донбассе заявила, что это якобы не капитуляция, просто у украинской армии нет возможности сопротивляться, нет средств, а от войны нет никакой пользы.
В целом, респонденты заявляли, что политикой не интересуются, о действиях Зеленского мало что знают и относятся к ним нейтрально.
Как писал OBOZREVATEL, один из грузоперевозчиков Киева оскандалился рекламными флаерами, на которых напечатал карту Украины без временно оккупированного Крыма.
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