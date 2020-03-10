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10 марта • обновлено в 18:20
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Россия нарастила позиции вдоль линии соприкосновения на Донбассе – разведка

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Российские оккупанты увеличили инженерное оборудование боевых позиций вдоль линии соприкосновения и вглубь временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Минобороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил. В ведомстве отметили, что вместе с тем, проводятся работы по маскировке боевых позиций танков, артиллерийских систем, в т.ч. РСЗО.

Они, по данным разведки, готовы к немедленному применению и находятся в районах вблизи линии соприкосновения на расстояниях, меньших определенными минскми договоренностями об отводе тяжелого вооружения.

Россия нарастила позиции вдоль линии соприкосновения на Донбассе – разведка

informator.news

В то же время, российские пропагандисты активизировали распространения фейковых сообщений с обвинениями подразделений Объединенных сил в несоблюдении режима прекращения огня с целью дискредитации украинских воинов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта, под поселком Пески на Донбассе террористы устроили масштабный обстрел из артиллерии, ранив нескольких украинских защитников. Один воин ВСУ погиб.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
"Россия нарастила позиции" это на каком языке?
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кремль москва
кремль москва
что хотят то и делают на своей территории.
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