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Россия стянула военную технику в оккупированный Крым: что известно

1.9тЧитать новость на украинском

В Крыму российские оккупанты начали учения военного флота. На аннексированной территории отрабатываются задачи полевого выхода в рамках "плана боевой подготовки".

Так, на полигонах "Ангарский" (возле села Заречное) и "Старый Крым" (рядом с с. Приветное) собрались более 300 военнослужащих и порядка 60 единиц вооружения и специальной техники подразделений связи, пишет издание "Новости Крыма".

"Полевой выход начался с подъема личного состава по тревоге, выхода техники из парков, а также построения ее в походную колонну и передвижения в район выполнения задач. На этапе передвижения было проведено учение по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника на движущуюся колонну", ― написали журналисты российского СМИ.

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Отмечается, что текущие учения оккупационные власти планируют проводить до середины сентября.

Как писал OBOZREVATEL, в июне 2018 Россия в Крыму проводила учения при участии 6 000 военных. Тогда оккупанты стянули туда целый арсенал тяжелой военной техники.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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