Россия может прорвать водную блокаду Крыма? Публицист объяснила риски для Путина

Президент России Владимир Путин может попытаться военным путем вернуть воду в Крым с территории Украины, но тогда нарвется на новые санкции и кровавое сопротивление.

Об этом OBOZREVATEL рассказала украинский публицист Лариса Волошина. По ее словам, еще одна оккупация обернется для Кремля огромными убытками.

"Путин может попытаться напасть, но ситуация в России изменилась: экономика страдает от убытков, высокой цены на нефть и больших золотовалютных запасов у них больше нет. Пойти на еще одну оккупацию – это нарваться на санкции и сопротивление. Украина другая, без масштабного кровопролития это наступление не обойдется", – заверила Волошина.

Российская агрессия hyser.com.ua

По ее словам, к тому же Кремль сейчас пытается снять западные санкции под предлогом пандемии коронавируса и вернуться в клуб мировых держав G7. Новая агрессия в отношении Украины испортит все планы.

"Россия просто пугает. Но в то же время она будет вести диверсионную войну против Украины, информационную и дипломатическую, заставляя под разными предлогами восстановить подачу воды в Крым. Одна из идей, чтобы воду подавала не Украина, как государство, а некая коммерческая украинская структура. Это новая опасность", – напомнила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Крым переживает одну из самых масштабных засух за последние 150 лет, а наполнение водохранилищ за время российской оккупации уменьшилось до критического уровня.