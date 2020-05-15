Россия может пойти на уступки по Донбассу: Белковский назвал главное условие

Россия будет готова ускоренно способствовать реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав Украины, смягчив требования, относящиеся непосредственно к этим районам, поскольку заинтересована в скорейшем снятии или смягчении европейских санкций.

Об этом в блоге для OBOZREVATEL написал российский политолог Станислав Белковский. Он уточнил, что это не является официальной позицией России и обсуждается на неофициальном уровне, в том числе в рамках поездок таких представителей Кремля, как Дмитрий Козак.

"Так или иначе придется говорить о некой новой редакции Минских соглашений-3, концептуальный формат которых пока не определен. Нужен новый раунд переговоров и новая редакция Минских соглашений. По нынешним договоренностям этот конфликт никогда не будет урегулирован, он превращается в замороженный на десятилетия вперед. Россия может идти на уступки именно в создании новой редакции соглашения, в том числе и в части передачи границы. Но все равно Кремль будет добиваться того, чтобы санкции снимались в приоритетном порядке. Поводом может стать пандемия", – отметил политолог.

Вместе с тем, по словам Белковского, Запад не высказывает готовности к снятию санкций против России.

"Внутриполитические позиции основных западных лидеров, которые взаимодействуют с Россией, укрепились. В первую очередь это касается Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Они, с точки зрения своих избирателей, проявили себя как эффективные борцы с пандемией. Сейчас ввязываться в сомнительную сделку с Россией им не с руки. Вместе с тем такого повода, как пандемия, у Кремля больше может не быть, даже если пойдет вторая волна. В политическом смысле вопрос пандемии стоит именно сейчас. Поэтому Россия пытается использовать все текущие моменты, чтобы добиться своего. Во что это выльется, пока неясно, но особого оптимизма тут нет", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский экономист, бывший советник президента РФ, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов заявил, что то, что президент России Владимир Путин якобы хочет избавиться от оккупированного украинского Донбасса, – миф.