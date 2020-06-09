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9 июня • обновлено в 12:07
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Россия может напасть на Украину из-за засухи в Крыму – эскперт

2.7т
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Россия может начать военное вторжение на материковую Украину из оккупированного Крыма из-за засухи на полуострове.

Об этом для "Крым.Реалии" рассказал эксперт Украинского института будущего Андреас Умланд. По его словам, аннексированный Крым долго не продержится в условиях изменения климата.

По его мнению, населению в оккупации не будет хватать воды и тогда Россия может даже начать войну за Северо-Крымский канал.

Засуха в Крыму

Засуха в Крыму

"Вопрос таким образом становится все более острым. Я боюсь, что в какой-то момент кому-то в Кремле может показаться, что вот нужно решить этот вопрос. Раз мы не можем, или не хотим это решить технологическим путем, то явный выход – завоевание Северо-Крымского канала до Днепра. Это означало бы большую войну", – рассказал Умланд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети рассказали, что в Крыму высыхают водохранилища. Так, Симферопольское заполнено всего на 25%, а всего нехватка воды на полуострове составляет почти 10 млн кубометров.

Также американские аналитики из центра The Jamestown Foundation считают, что в условиях острой нехватки пресной воды в Крыму Россия может попытаться прорвать водную блокаду полуострова, а пандемия коронавируса, когда каждая страна сейчас занята борьбой с инфекцией, – хорошая возможность для президента РФ Владимира Путина.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров также заявил, что Путин может готовить новые военные действия против Украины под предлогом нехватки воды в Крыму.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Андреас Умланд
Место
Украина
Теги
Крым климат
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