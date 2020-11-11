Россия компенсирует семье с Донбасса 70 тысяч евро за вынужденное переселение

"Сила права" одержала очередную победу над государством-агрессором в интересах семьи вынужденных переселенцев с Донбасса. 23 октября 2020 года Приморский районный суд Одессы вынес решение по иску в интересах переселенцев из Горловки – Ольги Абдуллаевой и ее малолетнего сына.

Так, государство-агрессор обязано выплатить истцам более 2 миллионов гривен компенсации ущерба, нанесенного российской вооруженной агрессией против Украины и оккупацией РФ части территории Донецкой области Украины.

Судья по ее делу Честь Лариса Чернявская постановила взыскать с Российской Федерации в пользу истицы имущественный ущерб в размере 116,5 тыс. грн и моральный ущерб в размере 1,015 млн грн. Такую же сумму морального ущерба решено взыскать в пользу малолетнего сына Ольги.

В августе 2014-го из-за российской агрессии Ольга с сыном были вынуждены оставить оккупированную часть территории Донецкой области и переехать из Горловки сначала в Киев, а позже в Одессу.

"К большому сожалению, на седьмом году войны подачей исков против РФ до сих пор никто кроме нас не занимается, – отметил глава движения "Сила права" Андрей Сенченко. – Люди, потерявшие в Крыму и на Донбассе то, что создавали всю жизнь, не имеют никакой поддержки. А ведь пострадали не только 2 миллиона человек, которые получили ранения и увечья, потеряли членов семьи, лишились работы, жилья, другого имущества, прошли через плен, пытки, до сих пор являются заключенными. В той или иной степени пострадали все украинцы, с 2014 года живущие в состоянии необъявленной войны и несущие колоссальные материальные и моральные потери. Сегодня требуется серьезная системная, в масштабах всей страны, работа по подготовке претензий в интересах государства, бизнеса и граждан".

За шесть лет работы "Силы права" в пользу пострадавших получено и вступило в силу более 1000 судебных решений, арестованы первые российские финансовые активы на сумму 3,5 миллиарда долларов США, которые будут использованы на выплаты компенсации морального и материального ущерба гражданам, пострадавшим вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.