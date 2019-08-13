"Россия готовится к войне": у Зеленского сделали тревожное заявление

В случае, если Россия развернет полномасштабную войну против Украины, в первую очередь она запустит авиацию и ракетные войска, а далее проведет сухопутную операцию.

Такое мнение высказал в интервью "Радио Свобода" заявил помощник руководителя Офиса президента Иван Апаршин.

"Я убежден на сто процентов, что первый этап – это проведение полномасштабной воздушной операции. Там участвует не только авиация. Там участвуют и ракетные войска, и артиллерия, средства радиоэлектронной борьбы. Они от этого не отказались. Мы к этому должны готовиться и говорить об этом совершенно открыто", – поделился Апаршин.

Апаршин сделал заявление о войне с Россией

Отмечается, что следующим этапом может стать сухопутная операция, чтобы взять под контроль конкретные территории. По информации военных, в 2018 году Россия сосредоточила на украино-российской границе, а также на оккупированных территориях более восьмидесяти тысяч военнослужащих.

"Они сегодня отказываются от бригадной системы управления и переходят на дивизионную систему. Они отказались от оперативных командований и перешли на военные округа снова. В них созданы два оперативно-стратегических направления. Все это говорит о том, что эта группировка войск готовится к войне", – предупредил Апаршин.

Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Апаршин заявил, что вооруженный конфликт с Россией является вероятным, поэтому Украина и ее армия должны готовиться к возможной агрессии.

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